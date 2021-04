Son scoort dan toch winner Tottenham na gelijkmaker Bale, nieuwe Spurs-coach (29) kiest voor Alderweireld

Exit Sanchez en Rodon, welkom Alderweireld en Dier. Mason greep centraal achterin terug naar Tottenhams meest ervaren en op elkaar afgestemde centrale duo. Aanvankelijk met weinig succes. Maar zo zwak Tottenham (zonder de gekwetste Kane) was voor de pauze, zo vlot liep het erna. De schade van die eerste helft, een kopbalgoal van Ings, kon zo hersteld worden. Eerst krulde Bale in de rebound heerlijk binnen, in de slotfase trapte Son een penalty raak. Domme fout van Djenepo, ex-speler van Standard. Even daarvoor zag Son zijn initiële winner nog afgekeurd wegens buitenspel van Lucas. O ironie: zondag kan Tottenham net in de week van het ontslag van Mourinho eindelijk nog eens een trofee winnnen. Dan moet het wel voorbij Manchester City in de finale van de League Cup op Wembley. City zonder De Bruyne, Tottenham mogelijk opnieuw zonder Kane.