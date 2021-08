Scorende Tielemans levert Leicester geen punten op, West Ham walst over ‘The Foxes’ en ziet Antonio clubrecord pakken

Premier leagueOndanks een doelpunt kon Youri Tielemans Leicester City niet naar een overwinning leiden op het veld van West Ham United. De ploeg van de Rode Duivel kreeg harde 4-1-cijfers om de oren. Michail Antonio was de man van de match: hij verbrak het clubrecord van Paolo Di Canio door zijn 49ste en 50ste doelpunt voor The Hammers te scoren.

Volledig scherm Michail Antonio vierde zijn recorddoelpunt... met een bord van zichzelf. © Photo News

West Ham en Leicester City begonnen beiden goed aan het seizoen met winst op de openingsspeeldag tegen respectievelijk Newcastle en Wolves. Bij Leicester maakte Timothy Castagne, twee maand na zijn oogkasblessure, zijn terugkeer in de selectie. Hij startte op de bank, net als Dennis Praet. Youri Tielemans stond logischerwijs wel in de basis. Bij West Ham was het vooral uitkijken naar Michail Antonio, hij kon zich de geschiedenisboeken van The Hammers intrappen door het clubrecord van Paolo Di Canio (48 goals tussen 1999 en 2003) te verbreken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het was West Ham dat het gretigst aan de match begon. Dat resulteerde iets voor het half uur ook in een doelpunt: door balverlies van Jamie Vardy konden The Hammers snel uitbreken. De voorzet van Benrahma was op maat voor Pablo Fornals, die de 1-0 op het scorebord zette.

Wanneer tien minuten later Ayoze Pérez zijn voet op het been van doelpuntenmaker Fornals plantte, kwam Leicester pas echt in vieze papieren te zitten: de ploeg van Youri Tielemans moest nog meer dan een speelhelft met tien man verder.

Volledig scherm Ayoze Pérez en Pablo Fornals. © REUTERS

In de tweede helft was Leicester in hetzelfde bedje ziek. West Ham was de meest dreigende ploeg en kreeg dan ook nog eens hulp van de bezoekende verdedigers: de blinde terugspeelbal van Soyuncu werd onderschept door Antonio. De Engelsman presenteerde Benrahma de 2-0 op een dienplaatje: scoren voor een leeg doel was een koud kunstje voor de Algerijn.

Leicester kwam amper aan kansen toe, maar net wanneer je de uitploeg zou afschrijven, bracht Tielemans zijn team terug in de wedstrijd. Met wat geluk bleef de bal in de zestienmeter van West Ham hangen, de Rode Duivel stond op de juiste plaats en maakte koelbloedig de aansluitingstreffer.

Volledig scherm Youri Tielemans. © REUTERS

De hoop was van korte duur: tien minuten later deed Antonio wat vanavond in de sterren geschreven stond: de Engelse aanvaller maakte zijn 49ste doelpunt voor West Ham, daarmee verbrak hij het clubrecord van Paolo Di Canio. Maar de honger van Antonio was nog niet gestild, want nog geen vijf minuten later maakte hij al zijn 50ste voor The Hammers: 4-1.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Door de ruime zege staat West Ham na twee speeldagen op kop in Engeland, zij het wel met evenveel punten als Chelsea, Liverpool, Brighton en Tottenham. Timothy Castagne en Dennis Praet mochten niet invallen bij Leicester.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.