Sambi traint eerste keer mee en spreek Arsenal-fans toe: “Wat jullie mogen verwachten? Oordeel daar zelf maar over”

Premier LeagueNa lang wachten is de kogel door de kerk: Albert Sambi Lokonga verhuist naar Noord-Londen . Op de website van Arsenal geeft Sambi zijn eerste interview. De Luikenaar geeft toe dat hij geen seconde twijfelde toen Arsenal kwam aankloppen. “Ik kan niet wachten om in het Emirates Stadium te spelen.”

De overgang naar Arsenal hing al een tijdje in de lucht. Na een periode in quarantaine is de middenvelder nu officieel aangekondigd bij de Engelse club. “Ik ben heel blij dat het rond is, want het heeft lang geduurd”, klinkt het in een eerste reactie bij Sambi. “Het is een grote stap naar een ander land, want ik heb 10 jaar voor Anderlecht gespeeld. Ik kijk er naar uit om in de Premier League te spelen.”

Toen Arsenal kwam aankloppen bij Anderlecht, twijfelde Sambi naar eigen zeggen geen seconde. “Ik had een gesprek met de voorzitter van Arsenal. Hij vertelde me dat ze interesse hadden, en m’n advocaat bevestigde dat. Ik heb geen seconde getwijfeld. Ik zei ‘sorry, maar ik ga naar daar’ (lacht). Iedereen feliciteerde me al, maar dan moest ik zeggen dat de deal nog niet rond was. Ik trainde apart en heb rustig afgewacht. Ik wil Mikel Arteta (trainer, red.) en Edu (technisch directeur, red.) bedanken, ze willen me hier echt. Ze willen met jonge jongens spelen. Arsenal heeft een goeie jeugdacademie, net als Anderlecht. Voor mij verandert er dus niet veel”, aldus Sambi, die al een eerste keer meetrainde met de Gunners.

Bij Arsenal zal Sambi Lokonga niet kunnen proeven van Europees voetbal. Dat is in zijn ogen geen ramp: de Luikenaar vindt het belangrijker dat hij speelkansen zal krijgen bij een ploeg uit een topcompetitie bij wie zijn speelstijl aansluit. Arsenal is namelijk geen team dat kick-and-rushvoetbal speelt. “Wat jullie van me mogen verwachten? Oordeel daar zelf maar over, ik spreek niet graag over mezelf. Ik kan op de zes en de box-to-box spelen. Veel mensen zeggen dat ik beter ben op de zes. Ik kan niet wachten om het team te vervoegen en in het Emirates Stadium te spelen.”

Arteta: “Kompany spreekt altijd lovend over hem”

De scouts van Arsenal zien Sambi Lokonga, die als aanvoerder sterke play-offs afwerkte, als een ideale versterking om de as op te frissen: een dynamische, technisch onderlegde pion met progressiemarge. Het jonge en kneedbare talent met wie coach Mikel Arteta, tot anderhalf jaar geleden de assistent van Pep Guardiola bij Manchester City, wil samenwerken. “Albert is een heel intelligente speler, die heel volwassen speelt. Onder de hoede van Vincent Kompany is hij goed gecoacht. Ik ken Vincent goed, en hij spreekt altijd lovende woorden over Albert.”

Ook technisch directeur Edu sloot zich daarbij aan: “We zijn blij dat Albert bij ons getekend heeft. Hij was een groot doelwit, we volgen hem al lang. Hij zal ons veel bijbrengen op ons middenveld.”

