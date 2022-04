Premier LeagueWat bloedde hun hart gisteravond rond de klok van elf. En eigenlijk al een heel seizoen. Na de 4-0-oplawaai die Manchester United te verduren kreeg op het Anfield van Liverpool, waren enkele clublegendes het er unaniem over eens: het gros van hun opvolgers die vandaag het United-shirt draagt, hoort er eigenlijk niet in thuis. “Dit is niet meer de ploeg waarvoor ik gespeeld heb", zo klinkt het onder meer in de spijkerharde analyses.

“Eerder op het seizoen was het, als United-fan, nog woede. Maar die woede heeft nu plaatsgemaakt voor tristesse”, zo steekt Roy Keane van wal bij Sky Sports. “Als je de ploeg vandaag bekijkt... Er zit geen hart of ziel in en er is een pertinent gebrek aan leiders en kwaliteit. Dat het 4-0 werd, hoeft niet eens te verbazen. Je voelde zo dat, als Liverpool doorduwde, het kon scoren wanneer het wou.”

Volledig scherm Roy Keane, centraal op de foto, zittend, eerder op het seizoen tijdens de derby tussen United en City. © EPA

“Ze hebben een nieuwe trainer nodig en de kern moet serieus opgefrist worden. Het is zo triest om te zien dat dit United niet meer de ploeg is waarvoor ik gespeeld heb. Vérre van zelfs. De spelers vandaag hebben geen trots meer, het is echt triestig om hen zo te zien kwakkelen. Wanneer je de geschiedenis van de club bekijkt, dan denk je ergens toch dat ze er een keer zullen staan. Het clublogo, de kwaliteit die er bij de spelers toch aanwezig is... Maar het komt er gewoon niet uit. Wat er zich hier voltrokken heeft, is geen verrassing. Dit was het tegenovergestelde van wat je wilt in een topteam. Geen leiders, geen sterke karakters. Wanneer het wat lastiger wordt, gaan ze ten onder. Er was gewoon geen strijd. Deze club heeft een hele weg af te leggen. Het lijkt wel een volledige andere club dan diegene waarvoor ik gespeeld heb. Wij vochten met trots, dat is nu helemaal het geval niet meer.”

Quote Er is een gebrek aan talent. Ze zijn helemaal niet zo goed als ze zelf denken. Roy Keane

Waarna Keane aan een rondje individuele afbraakwerken begon. “Fernandes heeft talent, maar het is gewoon geen ploeg. Ze zijn individueel goed, maar het ontbreekt hen aan de juiste teamspirit. Over het algemeen is er gewoon een gebrek aan talent, ze zijn helemaal niet zo goed als ze zelf denken. Lingard moest invallen om de wedstrijd mee te doen kantelen, maar hij moest al twee jaar weg zijn. Hij is gewoon niet goed genoeg voor United. Voorin speelde Rashford als een kind, al moet het ook gezegd dat hij zelden echt goed werd aangespeeld. En achterin, met Maguire... We probeerden hem te helpen door een mannetje extra centraal achterin te zetten, maar zijn passing en manier van verdedigen waren gewoon niet te accepteren. Wat doet hij? Hij gokt. Hij geeft het op", aldus de Ier.

Een gelijkaardig verhaal weerklinkt bij Paul Scholes, die aan de zijde van Roy Keane vele oorlogen streed — en er ook een aanzienlijk deel van won. “Ronduit walgelijk om aan te zien", verwoordde hij het. “Ik zou de spelers toch graag een béétje inspanning zien leveren, maar dat is niet het geval. Ze willen dat het seizoen erop zit, ze hebben er genoeg van. Ze willen verder gaan, maar helaas voor hen kunnen ze zich niet verstoppen. Je kan gewoon niet naar Anfield komen en je op die manier presenteren. Al was het maar voor de fans — zij hebben een lange reis ondernomen en krijgen dan zo’n wanvertoning in de plaats. Maar da’s nu eenmaal wat United vandaag de dag is.”

Volledig scherm © Photo News

Gary Neville zag, met veel goede wil, toch één lichtpunt: de invalbeurt van Hannibal Mejbri. Die is amper 19 en mocht pas in minuut 84 invallen, maar hij liet — wat Neville betreft alvast — meer zien dan de rest van de Mancunians tezamen. “Ik ben trots op hem! Hij toonde tenminste nog de wil, hij liep naar elke bal. Was de rest van het team maar zoals hij. Hij etaleerde dat hij geen zin had om zich nog verder belachelijk te laten maken”, aldus de gewezen flankverdediger.

Maar toch overheerste vooral het gevoel dat zijn grote liefde een historisch dieptepunt heeft bereikt. “Ik heb Man United nu de afgelopen 42 jaar gevolgd (als fan, speler en analist, red.) en ik moet zeggen: nooit was het zo slecht als nu. Nooit zag ik een groep die zo weinig spelvreugde uitstraalt”, aldus Neville.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP