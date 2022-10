Ronaldo’s laatste frats komt ‘m duur te staan: Portugees niet eens in de selectie voor clash met Chelsea

Premier LeagueManchester United speelde gisterenavond tegen Tottenham (2-0-winst) misschien wel z'n beste match van het seizoen, maar achteraf ging alle aandacht weer naar één man: Cristiano Ronaldo (37). De Portugese superster moest opnieuw toekijken vanop de bank en verliet uit frustratie vroegtijdig het stadion. Iets wat hem duur te staan komt, want komende zaterdag voor de uitwedstrijd tegen Chelsea zit de Portugees niet eens in de selectie van Ten Hag.

Bekijk ook. Ten Hag, gisteren na de wedstrijd: “Ronaldo? Dat bekijken we donderdag”

De fans op Old Trafford beleefden gisteren nog eens een avond uit de oude doos. Man United legde goed voetbal op de mat en speelde de Spurs helemaal weg, al kwam de ploeg van Antonio Conte ook wel erg flauw voor de dag. Maar dat maakt de rekening van United niet - dankzij goals van Fred en Bruno Fernandes boekte de thuisploeg een knappe 2-0-zege.

Dat deed Man United opnieuw zonder Cristiano Ronaldo in de basis. Sterker nog, Erik ten Hag achtte het niet eens nodig om de Portugees te laten invallen. Duidelijk tegen de zin van Ronaldo, die in 90ste minuut prompt de bank verliet en naar binnen wandelde. Volgens The Athletic vertrok CR7 zelfs uit het stadion. Ronaldo was niet aan z'n proefstuk toe: tijdens de voorbereiding - die hij grotendeels miste - verliet hij al eens vroegtijdig Old Trafford tijdens een oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano. “Onacceptabel”, vond Ten Hag toen.

Ronaldo zorgde voor een smet op de knappe overwinning, want achteraf ging het haast alleen over zijn gedrag. Ten Hag wilde er gisterenavond niets over kwijt. “Daar besteed ik nu geen aandacht aan, dat handel ik donderdag wel af. Laten we nu deze overwinning vieren. Ik wil me nu focussen op het team en de schitterende prestatie van de elf spelers en de invallers. Het was een echte teamprestatie.”

Vandaag kwam het dan tot een gesprek tussen manager en speler en de uitkomst daarvan is dat CR7 komend weekend zelfs niet eens in de wedstrijdselectie zit. “Cristiano zal komende zaterdag niet mee afreizen met de ploeg naar de wedstrijd bij Chelsea. De rest van de ploeg is volledig gefocust op de voorbereiding van die match”, zo klinkt het in een droog statement dat de club de wereld instuurde.

Volledig scherm © REUTERS

Bij de Engelse analisten was de vroegtijdige exit van Ronaldo hét topic van de avond. Alan Shearer, topschutter aller tijden in de Premier League, bij Amazon Prime: “Ik begrijp zijn frustratie, maar als je naar het grotere plaatje kijkt, heeft zijn ploeg een heel goede wedstrijd gespeeld. De manager heeft een keuze gemaakt en heeft gelijk gekregen. We hebben het hier over de misschien wel beste speler ooit, maar hij maakt het wel moeilijk voor de coach. Hij gaat vragen krijgen over dit onderwerp, maar het zou over de spelers op het veld moeten gaan.” Thierry Henry, ex-spits van Arsenal en momenteel assistent bij de Rode Duivels, trad hem bij. “Het gedrag van Ronaldo zou niet het verhaal van de avond mogen zijn.”

Gabriel Agbonlahor, voormalig aanvaller van Aston Villa, toonde zich minder mild voor CR7. “Hij is een verwend nest. Om zo de tunnel in te lopen, is een echte schande. Dat kun je gewoon niet maken. Het is zo respectloos naar je ploegmaats toe.”

Ook Peter Schmeichel, ex-doelman van Man United, is kritisch voor Ronaldo bij BBC. “Zo weglopen creëert alles wat we op dit moment eigenlijk niet kunnen hebben. Hij moest weten dat hij daarmee de headlines zou halen. Dit is de eerste keer dat ik echt teleurgesteld ben in hem. Het probleem is dat hij zo’n grote speler is, met zo’n présence. We kunnen afleidingen als deze missen als kiespijn.”

Volledig scherm Links: Cristiano Ronaldo trekt al in minuut 90 naar de kleekamer. Rechts: Ronaldo kijkt toe vanaf de bank. © Social/REUTERS

Bankzitter

Ronaldo is dit seizoen vooral bankzitter en invaller bij Manchester United en die status zint de Portugees niet. Hij speelde tot dusver maar 38 procent van de mogelijke speelminuten in de Premier League en zit in alle competities samen nog maar aan twee goals en één assist. In de pikorde komt hij achter Marcus Rashford, die gisteren de hele match speelde.

De Portugees was in het tussenseizoen graag vertrokken bij de ploeg waar hij ooit zijn grote doorbraak kende. Hij vond dat een afgegleden grootmacht als Man United niet meer aan zijn standaarden voldoet. De Portugees droomde van een transfer naar een ploeg die actief is in de Champions League, om er zijn doelpuntentotaal nog wat te kunnen opkrikken, en maakte die intenties ook over aan de directie. Maar Ronaldo vond geen nieuwe club, een concreet bod liep zelfs nooit binnen bij United. En dus zal hij er zijn tijd moeten uitzitten. Letterlijk.

De goals uit Man United - Tottenham:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: