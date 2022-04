Ronaldo krijgt ook steun Arsenalfans, waarna hij 100ste Premier League-goal scoort en vinger de hemel ingaat

“One world… One sport… One global family… Thanks, Anfield. Me and my family will never forget this moment of respect and compassion.” Eén wereld... één sport... één familie... bedankt, Anfield. Mijn familie en ik zullen dit moment van respect en medeleven nooit vergeten.” Met die boodschap op zijn Instagram had Ronaldo eerder deze week de fans van Liverpool bedankt voor hun indrukwekkende steunbetuiging. En ook in het Emirates proefde Ronaldo veel medegevoel, toen ook de Arsenalfans massaal rechtstonden en applaudisseerden.