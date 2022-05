Romelu Lukaku veert op met twee goals in twee minuten voor nieuwe Chelsea-eigenaar in tribune, maar Wolves met ultieme gelijkmaker

Premier LeagueTodd Boehly stak de vingers twee keer in de mond om te fluiten. De timing kon niet beter. Voor de ogen van de nieuwe Chelsea-eigenaar scoorde Romelu Lukaku twee keer. Zijn naam werd minutenlang luid bezongen. Een applausvervanging was zijn deel. De namiddag eindigde alsnog met een domper. Vanop de bank zag Lukaku de Wolves alsnog in de slotseconden de gelijkmaker scoren.

Volledig scherm De nieuwe Amerikaanse Chelsea-eigenaar Todd Boehly groet de fans op Stamford Bridge en zag Lukaku vervolgens twee keer scoren. © ANP / EPA

Romelu Lukaku stond nog eens in de basis bij Chelsea. Nog maar voor de vijfde keer dit jaar in de Premier League. Thomas Tuchel was vooraf duidelijk over wat hij van Lukaku tegen Wolverhampton verwachtte: “Goals!”.

Zo gezegd, zo gedaan. Nochtans leek het een klein uur lang een match te worden zoals we zo vaak hebben gezien dit seizoen van Big Rom. Voor rust raakte hij veertien minuten lang geen bal. Op het halfuur stonden er nog maar drie baltoetsen achter zijn naam. Zijn spitsbroer, Timo Werner, had er niet veel meer geraakt. Het is het leven zoals het is voor aanvallers bij Chelsea.

En toen dook hij op de rand van de zestien over het been van Saiss. Eerst zag ref Peter Bankes geen strafschop. Na tientallen herhalingen riep de VAR hem naar het scherm. Die beenveeg van Saiss in slow-motion deed hem de das om. Bal op de stip.

Bij afwezigheid van vaste strafschopnemer Jorginho eiste Lukaku de bal om. Hij zette de penalty feilloos om. Zijn eerste Premier Leaguegoal in 2022. Geen één zonder twee. De tweede volgde geen twee minuten later. Vertrouwen getankt. Na balverlies achterin bij Wolves trapte hij van aan de zestien in de verste hoek. Christian Pulisic zorgde voor de assist zoals hij die graag heeft: balletje in de diepte. En dan afwerken met de (mindere) rechter.

Lukaku balde de vuisten. Sprong in de lucht en lachte de tanden bloot. Ja, hij kan nog lachen. De mentale veerkracht is er nog. Todd Boehly, de nieuwe Amerikaanse eigenaar van Chelsea, stak twee vingers in de mond om te fluiten. Punten gescoord bij de baas. Ondertussen bezongen de fans Lukaku uit volle borst. Zijn naam weerklonk meermaals luid op Stamford Bridge. Zo snel kan het gaan.

“We legden een topspeler vast vorige zomer, we hebben nog altijd een grote speler”, zei Tuchel voor de match. Hij heeft goed getraind. Ik ben het niet eens met de stelling dat hij niet rendeert omdat hij niet meer de belangrijkste speler is. Ik zie niet meer supersterren dan bij Inter. Ik zie in hem nog altijd een sleutelfiguur. In status toch. Dat maak ik toch op uit het aantal vragen dat jullie over hem blijven stellen. Als ik dat vergelijk met de aandacht die Jorginho kreeg toen hij een tijdje niet speelde. Toen vroegen jullie daar amper naar.”

Volledig scherm Lukaku heeft er net 2-0 van gemaakt tegen het Wolverhampton van Dendoncker, die voor de pauze nog een goeie kans op 0-1 miste. © REUTERS

“Misschien nam Romelu te veel verantwoordelijkheid op zijn schouders. Misschien vroeg hij te veel van zichzelf.Misschien verwachtten wij te veel van hem. Of was het een mix van alles. Zo vaak is het een samenloop van omstandigheden. In het leven en in het voetbal in het algemeen.”

Met veertien goals in alle competities is Lukaku plots weer clubtopschutter bij Chelsea. Grootste concurrent Kai Havertz heef er 13. Middenvelder Mason Mount 12, Timo Werner 11. Zo dicht ligt het er allemaal bij mekaar.

Wolves kittelde Chelsea met een knappe gelijkmaker van de geweldig ingevallen Trincão. In minuut 90 haalde Tuchel Lukaku naar de kant voor Havertz. Fans gingen op de banken staan. Lukaku applaudisseerde terug. Boehly tokkelde op zijn GSM. Op de bank gaf iedereen ‘Big Rom’ een high five. Job gedaan. Tuchel tevreden.

In de slotseconden gaf Chelsea de zege nog weg. Coady kopte een voorzet van de al even sterk ingevallen Chiquinho binnen. Op de bank vouwde Lukaku de handen. Twee keer gescoord, maar toch niet gewonnen.

Ook dat steekt.

Chelsea verloor al weer punten in eigen huis. Sinds de jaarwisseling haalden ‘The Blues’ maar 11 op 21 op Stamford Bridge. Zorgen voor Thomas Tuchel. Met nog drie speeldagen te gaan, hijgt plots Arsenal in de nek in de strijd om plaats drie.

Volledig scherm De nieuwe Chelsea-eigenaar Todd Boehly (centraal) aandachtig toeschouwer op Stamford Bridge. © AP

