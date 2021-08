Romelu Lukaku traint eerste keer mee bij Chelsea

Premier League Premier Lea­gue-droom van cultclub Brentford komt eindelijk uit na winst tegen Swansea op Wembley

29 mei Brentford FC is er dan eindelijk in geslaagd om voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Premier League te promoveren. De cultclub uit Londen won op Wembley overtuigend met 2-0 van Swansea City. Doelpunten van Toney, via strafschop, en Marcondes stelden de historische promotie veilig. Halfweg de tweede helft moest Swansea met tien man verder na een rode kaart voor middenvelder Jay Fulton.