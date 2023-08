Romelu Lukaku: “Morgen vlieg ik naar Rome om er te tekenen”, kloof tussen AS Roma en Chelsea voorlopig nog te groot

Op een jeugdtoernooi in Boom - waar zijn zoontje z’n eerste wedstrijd voor Anderlecht speelde - zei Romelu Lukaku (30) zaterdagochtend het volgende: “Morgen vlieg ik naar Rome om er te tekenen.” De kans is reëel dat Lukaku bij AS Roma herenigd wordt met José Mourinho. Een huurdeal ligt op tafel, de Italianen zijn in Londen om te onderhandelen. Momenteel vindt Chelsea de geboden huurprijs te laag. De kloof dus nog te groot. De onderhandelingen zijn afgebroken tot vanavond.

KIJK. Pochettino donderdag: “Niets veranderd aan situatie Lukaku”

De Romeinen zijn klaar om hem als een held te ontvangen. Wordt Lukaku bij AS Roma herenigd met José Mourinho - met wie de Rode Duivel gisteren een videocall had? Die kans is reëel. Een huurdeal ligt op tafel, de Italianen zijn in Londen om te onderhandelen. Voorlopig vindt Chelsea de geboden huurprijs nog te laag. De onderhandelingen zijn afgebroken tot vanavond.

Ondertussen, op zaterdagvoormiddag, vertoefde Lukaku op een jeugdtoernooi in Boom (zie foto hieronder), waar zijn zoon Romeo zijn eerste wedstrijden voor Anderlecht speelde. Hij stelde dat hij zenuwachtig was voor het debuut van Romeo bij paars-wit. Maar vertelde ook: “Morgen vlieg ik naar Rome om er te tekenen.”

Na de eerste wedstrijd van de in totaal zes matchen die z’n zoon speelde, verliet een verder ontspannend ogende Lukaku het toernooi. Verder wachtend op een signaal vanuit Londen.

Romelu Lukaku en José Mourinho in gesprek met elkaar tijdens hun tijd bij Manchester United, rechts: Romelu Lukaku bezoekt jeugdtoernooi bij Rupel Boom.

Mourinho twee jaar geleden in ‘The Sun’. “Lukaku is een beer van een vent. Maar ook een jongetje dat liefde nodig heeft. Steun én het gevoel om belangrijk te zijn.”

Dat is bij Chelsea al een tijd niet meer het geval. Nooit incontournable in Londen, vorig jaar verhuurd aan Inter Milan. Waar hij zich thuis voelde. Op en naast het veld. Maar door zijn toenadering tot Juventus deze zomer was een terugkeer naar Inter onmogelijk.

En moest Lukaku meetrainen met de B-kern van Chelsea. Terwijl zowat iedereen rondom de Rode Duivel zocht naar een oplossing. Voorstellen uit Saoedi-Arabië weigerde hij resoluut. Daar stond en staat hij nog steeds niet voor open. Met hoeveel miljoenen euro’s ze blijven gooien. Ook de flirt met Juve draaide op niets uit.

Bij Chelsea blijven is dan weer geen optie. “Niets is veranderd”, aldus trainer Mauricio Pochettino. “Club en speler willen nog steeds dat er een oplossing komt.” Om er kort aan toe te voegen dat hij zich “zal aanpassen mocht de situatie veranderen”.

Met die woorden lijkt hij de deur voor een re-integratie bij de A-kern open te laten. Lijkt onwaarschijnlijk. Want bij Chelsea zijn ze de fratsen van Big Rom stilaan moe. Zij willen dat de Rode Duivel vertrekt. Is het niet definitief, dan wel op huurbasis – wat in het begin van de zomer uitgesloten was.

Lukaku.

Flinke huursom

De ploeg die hem huurt, moet dan wel een flinke huursom én groot deel van het loon van Lukaku betalen. Onze landgenoot zou bereid zijn om een deel van zijn loon in te leveren. Enter AS Roma. Volgens onbevestigde informatie van ‘La Gazzetta dello Sport’ vraagt Chelsea dezelfde voorwaarden als vorig jaar met Inter. Dat wil zeggen een huursom van acht miljoen euro, plus bonussen. Daarnaast zou Roma bereidt zijn zeven van de elf miljoen euro nettosalaris van ‘Big Rom’ te betalen.

De Italianen tonen verregaande interesse in de Rode Duivel. Zij zoeken aanvallende versterking, zien in hem het ideale profiel. Groot, sterk, doelgericht. En de Romeinen hebben met hun trainer een extra troef in handen.

Mourinho kent Lukaku door en door. Ze werkten al samen bij Chelsea en Manchester United. Toen de spits in 2017 vertrok bij Everton had hij de clubs voor het uitkiezen. De Portugese coach overtuigde Lukaku destijds om te tekenen voor Manchester United T1 was. Maar een onverdeeld succes is hun samenwerking in het verleden nooit geweest.

Lukaku en Mourinho.

In zijn eerste periode bij Chelsea – na zijn transfer van Anderlecht – was Big Rom volgens Mourinho te onervaren om een impact te hebben. Tussen hem en Lukaku was het altijd aantrekken en afstoten. Haat versus liefde – we drukken het sterk uit. Met hun passie voor het voetbal als grootste gemene deler. Dát verbindt hen tot op de dag van vandaag.

Rond is de deal zeker niet. Ook AC Milan heeft voorzichtig geïnformeerd naar Lukaku. Niet verwonderlijk gezien het partnerschap van de Rossoneri met Roc Nation. De Amerikanen behartigen de commerciële belangen van de spits. Maar AS Roma – dat met Dan Friedkin ook een Amerikaanse eigenaar heeft – lijkt een streep voor te hebben. De intentie is er bij Lukaku, de Romeinse club en Chelsea om tot een overeenkomst te komen. Een delegatie van de Italianen reisde vrijdag naar Londen om de onderhandelingen te starten. Onder hen Friedkin en general manager Tiago Pinto. Ze landden om 18u25 en woonden ook Chelsea-Luton bij.

Fans blij

En daarbij is Chelsea dus bereid om de aanvaller opnieuw te verhuren zonder aankoopoptie – AS Roma heeft niet de middelen om veertig miljoen euro op tafel te leggen. De Engelsen hebben al vijf van hun zeven overzeese huuropties gebruikt. Ze houden een plaatsje vrij voor Lukaku. Veelzeggend. Roma van zijn kant moet nog onderzoeken of onze landgenoot binnen de Financial Fair Play-restricties past.

De Romeinse fans juichen de eventuele komst van Lukaku intussen toe. Zij zijn bereid om hem met alle égards te ontvangen op de luchthaven mocht het zover komen. Ze zien in hem een potentiële nieuwe held. Big Rom zelf ziet het allemaal graag gebeuren. Mourinho evenzeer. Hij zei gistermiddag: “De club heeft me gezegd dat we een extra spits zullen halen na Sardar Azmoun. Dat maakt me gelukkig.”

Zijn nieuwe (?) trainer weet als geen ander hoe hij op de knopjes van onze landgenoot moet duwen. Hij is klaar om Lukaku steun en liefde te geven. Om hem belangrijk te maken. Evident wordt dat niet. De spits heeft nog een trainingsachterstand en zal naar schatting drie tot vier weken nodig hebben om honderd procent wedstrijdfit te zijn. Eens de mist rond zijn hoofd is verdwenen, kan hij weer vooruit kijken. En doelpunten maken. Er komt stilaan licht aan het einde van de tunnel. Goodbye London. Daje Roma.

Hoofdbrok in Italiaanse pers

De mogelijke overstap van Lukaku naar Roma domineert ook de Italiaanse sportpagina’s. La Gazzetta dello Sport wijdt acht pagina’s aan Lukaku, Corriere dello Sport vier.

KIJK. Juventus-fans: “Wij willen Lukaku niet!”

Volledig scherm © REUTERS