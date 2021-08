Romelu Lukaku keert terug naar grote liefde Chelsea, Blues betalen 115 miljoen: “Mijn band met deze club betekent zo veel voor mij”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De handtekeningen staan er. Lukaku pronkt in het blauw. Vijf dagen na het princiepsakkoord op clubniveau is de deal eindelijk afgerond.

Genoeg geduld gehad. Lukaku was woensdagavond samen met zijn zaakwaarnemer vanuit Nice naar Londen gevlogen, met een privéjet van het type-Dassault. Daar schoot een wakkere fan, die zijn vlucht op Flight Radar had gevolgd, een filmpje. In tegenstelling tot de blijde intrede van Lionel Messi in Parijs, stonden ze er niet met honderden te wachten.

Donderdag werden alle punten en komma’s gezet en poseerde Lukaku ook voor de foto’s. Tien jaar na zijn eerste transfer naar Chelsea keert hij terug. Nadat hij Inter kampioen maakte is gekomen om prijzen te winnen.

Het voorstel van Chelsea, de ambitieuze sportieve plannen van trainer Tuchel en de gesprekken met zijn entourage trokken Lukaku uiteindelijk over de streep. Addio Milano. Hij tekent voor vijf seizoenen in Londen. Chelsea betaalt het financieel noodlijdende Inter een transfersom van 115 miljoen euro. Een uitgaande recordtransfer in de Serie A. Het vorige record stond op naam van Paul Pogba, die voor ongeveer 105 miljoen van Juventus naar Manchester United vertrok.

Volledig scherm Romelu Lukaku poseert met Chelsea-shirt © Chelsea

Zelf wordt Lukaku er ook niet slechter van. Hij zal in Londen gegarandeerd rond de 20 miljoen euro bruto per jaar verdienen - zo’n 385.000 euro per week. Als hij in de loop van vijf jaar alle targets haalt, zou zijn salaris op kunnen lopen tot 500.000 euro per week. Bij Inter verdiende hij wekelijks zo’n 60.000 euro minder.

Zo keert Lukaku na twee seizoenen afwezigheid door de grote poort terug naar de Premier League. ‘Big Rom’ was er naast Chelsea ook al actief bij West Brom, Everton en Manchester United.

Chelsea had hem graag tegen Crystal Palace laten debuteren, zaterdag, maar een technische kwestie zorgt voor uitstel.

Lukaku: “Mijn band met Chelsea betekent zo veel voor mij”

“Ik ben blij en voel me gezegend om terug te mogen keren naar deze prachtige club”, vertelt Lukaku op de clubwebsite. “Het is een lange reis geweest ondertussen: ik kwam hier als een kind dat nog veel te leren had, nu ben ik volwassener en kom ik terug met een pak ervaring. De band die ik heb met deze club betekent zo veel voor mij. Al sinds ik klein was supporterde ik voor Chelsea en nu ben ik terug en ga ik het team helpen nog meer prijzen te winnen. Een ongelofelijk gevoel.”

“Hoe de club het doet op dit moment, strookt helemaal met mijn ambitie op mijn 28ste nu ik net kampioen ben geworden in de Serie A. Ik denk dat deze kans op het juiste moment komt en hopelijk kunnen we samen veel successen boeken. Sinds ik Chelsea verliet, was het een lange reis met veel ups en downs, maar al die ervaringen maakten me sterker. De uitdaging is de ploeg nu aan nog meer trofeeën te helpen en ik kan niet wachten om eraan te beginnen.”

Volledig scherm - © HLN

CEO Marina Granovskaia: “Lukaku is een van de beste spitsen ter wereld”

“Romelu Lukaku is simpelweg een van de beste aanvallers en doelpuntenmakers ter wereld. We zijn in de wolken dat we hem terug naar de club hebben kunnen halen waar hij zoveel van houdt. We zijn heel erg blij dat we zijn talent kunnen toevoegen aan de ploeg die de Champions League heeft gewonnen.”

“Natuurlijk willen we verder bouwen aan het succes van vorig seizoen en Lukaku zal een grote rol spelen in de doelen die we willen behalen. Ik ben zeker dat alle Chelsea-fans hem, net zoals ik, opnieuw heel graag zullen verwelkomen!”

Volledig scherm © Mike Belsack