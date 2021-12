“Romelu is superbelangrijk”: coach Tuchel lovend over Lukaku die Chelsea met goal zege bezorgt tegen Aston Villa

Premier LeagueRomelu Lukaku was op Boxing Day van goudwaarde voor Chelsea. Tegen Aston Villa hadden The Blues het in de eerste helft knap lastig. Halfweg en bij 1-1 viel de Rode Duivel in. Zijn impact was duidelijk. Met een overhoekse kopbal en afgedwongen strafschop was hij beslissend. “Ik probeer minder statisch te zijn en veel te bewegen”, vertelde hij achteraf aan Sky Sports. Ook coach Tuchel had lovende woorden.

Lukaku deed het perfect. Hij kwam voor belager Mings en kopte de voorzet van Hudson-Odoi onhoudbaar overhoeks binnen. Het vingertje ging de lucht in. De zucht van opluchting was bijna hoorbaar. Big Roms eerste competitiegoal sinds 11 september - toen ook tegen Aston Villa. Een waanzinnig lange droogte voor de goalgetter die Lukaku is. Daar had die enkelblessure en coronabesmetting veel mee te maken.

Lukaku begon niet aan de match. In een weinig hoogstaande eerste helft kwamen ‘The Blues’ op achterstand. Reece James had zijn eigen doelman verschalkt met een ongelukkige achterwaartse kopbal. Penaltyspecialist Jorginho zette Chelsea meteen op gelijke hoogte vanop de stip. Voorts weinig opwinding in het Villa Park.

Chelsea-coach Tuchel moest iets verzinnen en bracht Lukaku bij aanvang van de tweede helft. De Rode Duivel zorgde voor présence en dreiging. Dat toonde hij dus bij de 1-2 én toen hij in blessuretijd de diepte werd ingestuurd. De Villa-defensie trok hem bijna letterlijk de kleren van het lijf en kon hem enkel foutief afstoppen. Jorginho scoorde zo zijn tweede vanop de stip. 1-3. Chelsea staat gedeeld tweede op zes punten van Man City.

Tuchel: “45 minuten speeltijd was meer dan medische staf had aanbevolen”

“Ik had een prestatie als deze nodig”, zei Lukaku achteraf. “Ik probeer minder statisch te zijn. Veel te bewegen. Wat ik het liefst doe, is in de ruimte duiken, zodat ik mijn snelheid en power uit kan spelen. Zoals bij die strafschopfase.”

Bij Chelsea schreeuwen ze het nog niet uit dat ‘Big Rom’ back is. Zijn fysieke parameters staan immers nog niet op punt. Hij kan nog geen volledige match aan. Tuchel: “Hij is een maand out geweest, geraakt dan vervolgens moeilijk in zijn ritme en dan kreeg hij nog corona ook. Rom moet gewoon zien dat hij weer de ouwe wordt na zijn blessure. En dat is niet simpel als je een blessure hebt gehad als de zijne.”

“Er bestaat geen twijfel over dat Lukaku superbelangrijk is. Elke speler is superbelangrijk, maar Romelu is een sleutelspeler”, zei de Duitser. “Nu hebben we hem 45 minuten op het veld gezet, wat meer was dan de medische staf voor hem had aanbevolen. Maar we dachten dat we het risico konden nemen en meer aanvallend met hem konden zijn.”

