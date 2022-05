Richarlison schenkt Everton belangrijke driepunter tegen Chelsea in strijd om het behoud, Lukaku 90 minuten op de bank

Premier LeagueChelsea heeft met 1-0 verloren op het veld van Everton. Lukaku startte op de bank en moest 90 minuten toekijken vanop de zijlijn. Met deze nederlaag doet Chelsea slechte zaak met het oog op een plek in de top vier. Everton pakt drie belangrijke punten en komt op twee punten van Leeds United en Burnley in de strijd om degradatie naar The Championship te vermijden.

De eerste helft stond bol van de duels en de overtredingen. Beide ploegen probeerden vooruit te voetballen maar raakten niet echt aan grote kansen. Chelsea had de bal, maar de grootste kans voor de pauze was voor Gray. Mendy kon het gekruiste schot van de linksbuiten van The Toffees pareren. Zo gingen we rusten met een 0-0-tussenstand op het scorebord.

Volledig scherm © AFP

Vlak na de rust kwam Everton het best uit de kleedkamer en dat resulteerde ook meteen in de openingstreffer. Richarlison bracht de thuisploeg op voorsprong. De Braziliaan joeg goed door op Azpilicueta en kon met de hulp van Gray de bal heroveren. Via een deviatie van de Engelsman kwam de bal bij Richarlison en de Braziliaanse aanvaller van Everton legde zijn achtste van het seizoen rustig voorbij Mendy in doel. Chelsea reageerde een paar minuten later met een schot van Mount op de paal. Azpilicueta kreeg nog een kans in de herneming, maar kreeg de bal niet voorbij Pickford.

Volledig scherm Richarlison, matchwinnaar in Everton-Chelsea © AP

De wedstrijd ging goed op en neer en aan de overkant kon opnieuw Richarlison ontsnappen aan de aandacht van de Chelsea-defensie. Hij probeerde de bal tot bij zijn collega-aanvaller Gray te krijgen, maar Mendy en co letten deze keer wel goed op en konden de bal wegwerken. Chelsea raakte er niet door in de combinatie en Rüdiger probeerde Pickford te verrassen met een afstandsschot. Zijn poging ging over het doel van de Everton-goalie.

Volledig scherm Jordan Pickford met Kai Havertz © REUTERS

In het slot probeerden beide ploegen nog wel te scoren, maar slaagden daar niet in. Gray kreeg zijn bal niet voorbij Mendy en ook Kovacic, die aan de rust ingevallen was voor Jorginho, zag zijn schot gered door Pickford. Zo pakt Everton dankzij het enige doelpunt van Richarlison drie belangrijke punten in de strijd voor het behoud. Voor Chelsea is deze nederlaag niet welgekomen, want zo zien The Blues Tottenham Hotspur tot op vijf punten naderen en kan Arsenal tot op drie punten komen als de Gunners winnen van West Ham.

Volledig scherm Frank Lampard viert de 1-0-zege tegen Chelsea met de fans © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.