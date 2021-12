Rangnick begint met zuinige zege tegen Crystal Palace, Lucas Moura scoort geweldige goal voor Tottenham

Premier LeagueDe heerschappij van Ralf Rangnick bij Manchester United is begonnen met een zege. De ploeg van Cristiano Ronaldo won tegen het Crystal Palace van Christian Benteke met het kleinste verschil: 1-0 na een goal van Fred. Ook Antonio Conte kent bij de Spurs een puike start met een 10 op 12 in de Premier League. Tegen Norwich (3-0) zag hij hoe Lucas een wondermooi doelpunt maakte.

Zou de hand van Ralf Rangnick al van bij zijn eerste beurt zichtbaar zijn? Kon ‘the godfather’ van het zogenaamde gegenpress-voetbal lijn krijgen in het bij wijlen zooitje ongeregeld van Manchester United? Tegen Crystal Palace werd in elk geval al een en ander duidelijk. United voetbalde verticaler dan de voorbij maanden en gaf heel weinig weg.

Ondanks de dominantie kwam er wel geen goal aan te pas. Cristiano Ronaldo - ondanks geruchten over een blessure bij zijn bekende SIUUU-viering dan toch fit - probeerde wel, maar het was allemaal net iets te slap om te scoren. De rust werd zo bereikt met een 0-0 op het scorebord, al konden de thuisfans zich dus wel optrekken aan de lijn in het spel.

Na de pauze bleef het eenzelfde verhaal. United had de bovenhand, maar een goal bleef lange tijd uit. Christian Benteke werd op het uur vervangen en hij zag zo vanop de bank hoe de beste kans uit de wedstrijd plots voor Palace was. Ayew trapte van dichtbij evenwel voorlangs. Net wanneer het er niet meer van leek te komen voor United gebeurde het dan toch.

Dik tien minuten voor affluiten bracht de ingevallen Greenwoord de bal tot bij Fred. De vaak verguisde Braziliaan op het middenveld van de Mancunians borstelde de bal in één tijd in de verste bovenhoek in doel. Knappe goal en een al bij al verdiende voorsprong en later ook zege voor United. Ralf Rangnick is zijn periode in Manchester met een zege begonnen.

Bij Tottenham beklagen ze zich de intrede van Antonio Conte alles behalve. Met middelmatig spelersmateriaal is toch weer de weg naar boven ingezet. Winnen de Spurs de inhaalmatch in Burnley, springen ze zelfs over West Ham naar de vierde plaats. Toegegeven: Tottenham behaalde de 10 op 12 niet tegen de sterkste ploegen. Op Everton (0-0) en drie thuismatchen tegen Leeds (2-1), Brentford (2-0) en deze namiddag Norwich (3-0). De drive waarmee Tottenham de voorbije weken aan de dag komt, is alleszins opvallend. En ook hoe Kane met de vorm worstelt en nog altijd maar één Premier League-goal op zijn conto heeft.

Tegen Norwich was het de bedrijvige Lucas Moura die op héérlijke wijze de score opende. Eerst een één-twee met Son, daarna de zware uithaal voorbij Krul. Na de pauze verdubbelde de Colombiaanse verdediger Sánchez na een corner en scoorde ook Son bijzonder mooi na voorbereidend werk van Davies en Skipp. Zesde goal voor de Zuid-Koreaan in de Premier League. Conte keek en zag dat het lang nog niet altijd goed was, maar doet Tottenham toch weer juichen.

