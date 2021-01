Rampzalig avondje voor Tottenham: Spurs lijden 1-3-nederlaag tegen Liverpool en zien Kane uitvallen

Jürgen Klopp slaakte een zucht van opluchting. In één wedstrijd evenveel punten gepakt als in de voorbije vijf competitiewedstrijden samen, crisis - voorlopig - afgewend. Nadat de kanonnen van Salah & co ook al vier Premier League-matchen zwegen, werd de droogte vanavond dus eíndelijk doorbroken. Nochtans ging het niet meteen van een leien dakje. Vooral Mané kreeg voor rust de kansen, maar hij besloot ofwel naast, ofwel werd hij afgevlagd, ofwel vond hij Lloris op zijn weg. Helemaal aan het gaatje kroop de Senegalees dan maar in de rol van aangever: Dier en Lloris traden niet al te doortastend op, Firmino tikte van dichtbij binnen. Een ruim verdiende voorsprong overigens, want op een - weliswaar érg nipt - afgekeurde goal van Son en vervolgens een slappe poging van de Zuid-Korean bakten de mannen van José Mourinho er amper iets van.

Op de koop toe moest ook Harry Kane bij de rust geblesseerd in de kleedkamers blijven en alsof dat nog niet genoeg was, stond het na 47 minuten al 0-2. Lloris redde eerst nog het schot van Mané, tegen de rebound van Alexander-Arnold was de Franse aanvoerder in doel bij Tottenham wel kansloos. Luttele tellen nadien maakte Hojbjerg er met een ongelofelijke loeier wel nog 1-2 van, maar laat ons wel wezen: erg spannend werd het nooit meer. Wel integendeel, ‘t mes werd nog wat dieper in de Londense wonde gedraaid. Eerst werd de 1-3 van Salah nog afgekeurd wegens voorafgaand hands van Firmino, maar wat later was het wel raak. Zwak verdedigen van de ingevallen Rondon - een mens vraagt zich af wat Toby Alderweireld zijn trainer misdaan heeft -, deze keer haalde Mané de trekker wél over. Zo is Liverpool opnieuw vierde met 34 punten, Tottenham telt er vier minder en is zesde.