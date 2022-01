Ralf Rangnick verliest eerste keer met Man United, Wolverhampton wint voor het eerst sinds 1980 op Old Trafford

João Moutinho zette de Wolves in de 82ste minuut op voorsprong. De Portugees schoot beheerst raak van buiten het strafschopgebied. Phil Jones maakte na veel blessureleed zijn rentree bij Manchester United. Hij kwam in januari 2020 voor de laatste keer in actie. Hij kreeg weer een kans omdat in de defensie Harry Maguire en Eric Bailly niet beschikbaar waren.

Door het ontbreken van Maguire was Cristiano Ronaldo voor de tweede keer aanvoerder van Manchester United in een duel in de Premier League. Eerder was hij dat al eens in 2008. Voor Manchester United was het de eerste nederlaag sinds het ontslag van de Noorse coach Ole Gunnar Solskjaer. Het was voor Wolverhampton dan weer de eerste overwinning op Old Trafford in 40 jaar tijd. Leander Dendoncker mocht in het slot een paar minuten invallen.