Princiepsakkoord: Jadon Sancho voor 85 miljoen op weg naar Manchester United

Premier League City geeft titel extra glans: De Bruyne scoort en geeft assist, Agüero neemt in stijl afscheid van Etihad

23 mei Manchester City heeft zijn kampioenenseizoen in de Premier League in stijl afgesloten. De Citizens stuurden Everton met een forfaitscore terug naar Liverpool. Kevin De Bruyne scoorde en gaf een assist, Sergio Agüero was in zijn laatste Premier League-optreden voor City goed voor twee goals.