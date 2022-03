Premier League zet Abramovitsj aan de kant als Chelsea-directeur, ook Hyundai haakt af als sponsor

De bal ligt nu in het kamp van de Engelse overheid. Omdat de regering de club voorlopig beheert, moet ze een speciale licentie uitschrijven die een verkoop toestaat. Volgens de huidige voorwaarden is dat nog niet mogelijk.

Kandidaat-overnemers kunnen zich tot het eind van komende week melden bij de Amerikaanse investeringsbank Raine Group, die de verkoop in goeie banen leidt. Zij staan in contact met de autoriteiten. Een Zwitsers-Amerikaans consortium heeft nog altijd interesse. Abramovich hoopt op minstens 2 miljard euro. Naar wie dat geld zal gaan, is nog onduidelijk.

Ook Chelsea is in gesprek met de Britse staat. De club vraagt een aanpassing van de opgelegde beperkingen. De directie argumenteert dat ze onder de huidige bepalingen moeite zal hebben om het seizoen uit te doen. Een verkoop blijft de voorkeur genieten.

Chelsea voert onder andere aan dat ze onder de huidige beperkingen de veiligheid niet kunnen garanderen tijdens matchen, omdat er onvoldoende budget is voorzien voor stewards. De club mag ook maar 24.000 euro besteden aan verplaatsingen. Dat volstaat niet om spelers en staf comfortabel te laten reizen, argumenteert de clubleiding. De Champions League-trip naar Lille komende week was al betaald. Romelu Lukaku en co. hoeven dus niet met de Eurostar te reizen.

De Britse overheid liet donderdag alle bezittingen van oligarch Roman Abramovitsj bevriezen. Ook zijn speeltje Chelsea. De Russische eigenaar is een vermeend vazal van president Vladimir Poetin. Hij heeft die band altijd geminimaliseerd.

Chelsea kan nog banktransacties doen, maar een groot deel van zijn inkomstenstromen wel is bevroren. Vrijdag werkten de kredietkaarten van de club niet meer, maar dat euvel wordt snel opgelost. Voorts besliste de raad van bestuur van de Premier League dat Abramovitsj zijn functie als directeur van de club niet meer mag uitoefenen. Een eerder symbolisch statement. Enkele dagen na de Russische inval in Oekraïne maakte de oligarch al bekend een stap opzij te zetten bij The Blues.

Ondertussen worden diverse Chelsea-spelers aan nieuwe clubs gelinkt. Gokkantoren die hun noteringen zetten, makelaars die een markt proberen creëeren en elders hopen meer te kunnen verdienen. Romelu Lukaku siert zaterdag voor de tweede keer dit jaar de cover van de Gazzetta dello Sport, dat uitpakt met het verhaal dat hij terug wil naar Inter. En dat hij best wil inleveren.

Inter heeft momenteel geen plannen om Lukaku terug te halen. Hij past niet in de budgetten. Ondanks de 113 miljoen euro die de Italiaanse club voor Lukaku kreeg in augustus, stevent ze opnieuw af op een verlies.

Alles hangt ook af van wat er met Chelsea gebeurt en wat de plannen van de nieuwe eigenaars zijn. Lukaku wil volgens zijn entourage ook niet naar Inter.

Ook Hyundai scheurt weg Inmiddels trekt automaker Hyundai zich terug als sponsor van de Londense club. Het logo van Hyundai staat nu nog op de mouw van het shirt. Hyundai wil dat Chelsea zo snel mogelijk de logo’s verwijderd van het tenue. Eerder trok shirtsponsor Three zich al terug. Daarnaast heeft de bank Barclays de rekening van Chelsea tijdelijk bevroren. Nike, de kledingleverancier van Chelsea, heeft zich nog niet uitgelaten over hun sponsorschap.

