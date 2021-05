Premier League-droom van cultclub Brentford komt eindelijk uit na winst tegen Swansea op Wembley

Premier League Nieuwe opdoffer voor Liverpool na sensatio­neel slot, Klopp: “Wat hebben wij te zoeken in Champions League?”

24 april Liverpool heeft weer punten laten liggen in eigen huis. De ‘Reds’ leken lang op weg naar de zege tegen Newcastle, maar een hectische slotfase besliste daar anders over. Eerst werd de gelijkmaker van Wilson nog afgekeurd, maar die van Willock telde wel. En dus laat Liverpool na om de top vier weer even in te duiken.