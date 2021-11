Positieve Covid-test duwt Kevin De Bruyne weer naar af, moeten er nog Rode Duivels in quarantaine?

VoetbalEen start-stopseizoen. Een positieve Covid-test duwt Kevin De Bruyne (30) weer naar af. Mogelijk is hij niet de enige Rode Duivel die een besmetting opliep. Moeten er straks nog in quarantaine?

Zijn doos blijft minstens tien dagen in het magazijn. Kevin De Bruyne is één van de Premier League-gezichten in een reclamespot van Prime Video, het tv-kanaal van Amazon en mederechtenhouder in de Premier League. In het clipje springt de Rode Duivel in een huiskamer uit een Amazon-doos en zet hij een iPad aan. Manchester City gooide het filmpje vrijdagmiddag op zijn sociale kanalen.

De timing had beter gekund. De Bruyne moet immers minstens tien dagen in quarantaine na een positieve Covid-test. Woensdag, bij de gebruikelijke testronde na de interlandperiode, kreeg hij te horen dat hij besmet is. Op de club mag hij niet binnen. Het is de reden waarom hij donderdag ook ontbrak in de filmpjes en foto’s van de training.

Hoogrisicocontact na Estland

Onverwacht kwam de positieve test niet. Zondag, de dag na België-Estland, kwam hij buiten zijn medeweten in contact met iemand die Covid-19 had. Dinsdagochtend, voor de match tegen Wales, kreeg hij het bericht dat hij een hoogrisicocontact had gehad. Zijn PCR-test dinsdag bevestigde dat hij niet besmet was. Omdat hij dubbel gevaccineerd is én negatief testte, mocht hij ook spelen tegen Wales. In Cardiff scoorde hij.

Na een moeilijke seizoensstart leek De Bruyne weer gelanceerd. Sterk op Old Trafford tegen Manchester United. Heersend tegen Estland en Wales, twee landen die niet het niveau halen dat hij wekelijks gewend is in de Premier en de Champions League. Nu zal hij weer minstens tien dagen niet met de groep trainen. In theorie zou hij ten vroegste weer inzetbaar zijn tegen West Ham volgende week zondag. Everton en PSG mag hij nu al vergeten. Streep door de rekening. Het is nu al zes maanden stop en start.

“Vergeet zijn fitheid en zijn momentum”, zegt Pep Guardiola. “Hopelijk herstelt hij snel. Het menselijke is het belangrijkste nu. Er sterven nog altijd mensen. Kev was gevaccineerd, dus is hij beter beschermd. Hopelijk heeft hij enkel milde symptomen. We zullen zien wanneer hij terugkomt. We moeten voorzichtig zijn.”

Volledig scherm © REUTERS

2 tests per week

De positieve test van De Bruyne heeft ook gevolgen voor collega-Rode Duivels. Het domino-effect. Zij die de afgelopen dagen met hem kleedkamer, vliegtuig en lunchtafel deelden, kregen een bericht. Om in geval van twijfel een extra test aan te vragen bij hun clubarts. Het valt af te wachten of de komende dagen enkele collega-Duivels toch niet in actie komen of eveneens positief testen.

In de Premier League worden spelers minstens tweemaal per week en telkens bij terugkeer uit een andere bubbel aan een test onderworpen. Divock Origi, Leandro Trossard, Leander Dendoncker, Christian Benteke, Albert Sambi Lokonga en Timothy Castagne, die andere Duivels in Engelse loondienst, trainen nog altijd met hun club. Hun dokters houden een vinger aan de pols. Diverse internationals hebben ondertussen Covid-19 gehad: van Thibaut Courtois en Jan Vertonghen, over Yannick Carrasco en Toby Alderweireld tot Eden Hazard.

Tegen dat Prime TV zijn eerste midweekmatch van Man City in Engeland uitzendt, op 1 december tegen Aston Villa, zou De Bruyne in principe wel weer beschikbaar moeten zijn.

Tot dan blijft hij in de doos.

Volledig scherm © Photo News