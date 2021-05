PORTRET. Sergio Agüero, de man die symbool stond voor de machtswissel in Manchester en straks naast Kompany pronkt

Premier LeagueZijn volgende bestemming is bekend: FC Barcelona. Maar wat was Sergio ‘Kun’ Agüero (32) een decennium lang immens belangrijk bij Manchester City: 260 goals in 390 wedstrijden, scorend in de match die symbool stond voor de machtswissel in Manchester én straks in staal pronkend naast Vincent Kompany. Een portret van een man die de records opstapelde.