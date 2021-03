PORTRET. Sergio Agüero, de man die symbool stond voor de machtswissel in Manchester: afscheid met een standbeeld, naast Vince

Amper 15 jaar en 35 dagen was hij, toen Sergio Agüero in 2003 debuteerde voor Independiente. Amper 1m72 groot, maar o zo’n goeie voetjes en o zo doelgericht. Amper 3 jaar later haalde Atlético Madrid hem naar Europa, voor 23,5 miljoen euro. In 230 matchen maakte hij welgeteld 100 goals voor ‘Los Colchoneros’, in 2010 veroverde hij met Atléti de Europa League, zijn eerste grote trofee.