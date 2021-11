Pochettino flirt met Manchester United

De Argentijn verbijt na elf maanden in Parijs de frustraties: hij heeft er naar zijn zin te weinig te zeggen. Pochettino legde afgelopen zomer zelf een lijntje uit naar ex-club Tottenham. Er werd even gepraat, maar snel bleek duidelijk dat PSG zijn trainer niet zomaar wilde laten gaan. Pochettino ligt er nog tot 2023 onder contract.

Pochettino is een fan van de legendarische ex-United-manager Sir Alex Ferguson. In 2016 gingen ze samen lunchen in hartje-Londen. Zijn kandidatuur ligt sindsdien in een schuif bij de United-bazen. Pochettino was in 2019 één van de kandidaten als opvolger van Mourinho, maar interim-coach Solskjaer overtuigde het bestuur meer.