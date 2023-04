Pep Guardiola is niet langer ontevreden over Kevin De Bruyne: “Zijn humeur is écht goed”

Premier League De burn-out van Liverpool uitgelegd: als zelfs trainer Jürgen Klopp op de verkeerde schiet...

Jürgen Klopp is prikkelbaar. Zijn elftal oogt lichamelijk en geestelijk uitgeput. Zijn verdedigers worstelen met hun focus. Nederlagen in de Premier League stapelen zich op. Liverpool FC vertoont alle symptomen van een burn-out. In de zoektocht naar de oorzaak voor die overspanning wordt een onderwerp best gemeden: ‘Don’t mention the doppelgänger’. Of hoe verhalen over de ‘dubbelganger’ van Klopp voor commotie zorgen.