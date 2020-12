Opnieuw puntenverlies: De Bruyne en City kunnen de muur van West Bromwich niet slopen

Tegen degradatiekandidaat West Bromwich was het 90 minuten zwoegen. Ondanks een voorsprong op het halfuur. Gundogan scoorde voor City. Een own-goal van Dias bracht de Citizens in nesten.

De Bruyne haalde een aantal keer furieus uit met zijn linker en zijn rechter, maar telkens stond er een mannetje in de weg. Slaven Bilic, de coach van West Brom, had zijn team goed neergezet. Pep Guardiola brieste, ijsbeerde en gesticuleerde voor zijn dug-out. Drukte zonder resultaat.

© Pool via REUTERS

Doelman Sam Johnstone ging in het slot goed plat op een vrijschop van De Bruyne en hield Gundogan van de winner - gemeten voorzet van onze landgenoot. Een uithaal van de Duitser streelde de paal. Johnstone lag nog een keer in de weg, toen De Bruyne Sterling voor doel aan speelde. Een match met een spannend slot eindigde in een nieuwe teleurstelling voor City.