Opluchting voor Man City en Rode Duivels: Kevin De Bruyne loopt geen grote schade op aan enkel

De toestand van De Bruynes enkel wordt van dag tot dag bekeken, wat betekent dat er geen grote schade is. Een grote opluchting voor Manchester City. Pep Guardiola zou zo tijdens het seizoenseinde nog kunnen rekenen op zijn sterkhouder, al is het wel afwachten hoe lang De Bruyne precies out zal zijn. En ook in het kamp van de Rode Duivels zullen ze dit nieuws graag horen - het EK komt niet in gevaar.

In de verloren halve finale van de FA Cup tegen Chelsea (1-0) afgelopen zaterdag bleef De Bruyne even met de rechtervoet in het gras steken. Het gewicht gekanteld op de buitenkant van de enkel. Even zakte hij daardoor. Daarna trok hij zijn voet in pijn omhoog. “Hij heeft veel pijn”, zei Guardiola. “Het ziet er niet goed uit.” De analyse van de tv-beelden en de feedback van de Rode Duivel wezen aanvankelijk op beschadigde ligamenten, maar zo ernstig is het dus niet.