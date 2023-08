Oorlogsvluchteling en target waar Club erg ver voor wou gaan: wat u moet en mag weten over het ‘Belgische’ Burnley van Vincent Kompany

Zo promoveerde Burnley naar de Premier League

14 juni 2022. Na zijn vertrek bij Anderlecht stelt de Engelse tweedeklasser Burnley Vincent Kompany voor als nieuwe trainer. Kompany krijgt bij z'n tweede club als coach de lastige opdracht om ‘The Clarets’ terug te brengen naar de Premier League. Niet simpel, want de ‘Championship’ is geen eenvoudige competitie.

Toch slaagt Kompany met brio in z'n debuutseizoen. Met een sterk Belgisch getinte selectie laat hij Burnley volledig naar zijn eigen stijl voetballen. Dat betekent: gericht op balbezit, lef en veel beweging. Zowat een stijlbreuk met wat ze daar op Turf Moor gewoon waren. Kompany stelt al na 39 van de 46 speeldagen de promotie veilig - nog nooit was een club in de Engelse tweede klasse zo snel zeker van promotie.

Maar de Premier League wordt een andere wereld - dat mochten Kompany en co vorig seizoen al aan den lijve ondervinden. In maart ging Burnley in de FA Cup op bezoek bij Manchester City, de club waar Kompany als aanvoerder mee voor de opmars van de ‘Citizens’ zorgde. Burnley onderging de wet van de sterkste en werd met een stevige 6-0-score naar huis gestuurd. Erling Haaland scoorde - hoe kan het ook anders? - drie keer. Kompany toen: “Dit was een uitstekende ervaring. Uiteraard ben ik geprikkeld om volgende keer beter te doen.”

KIJK. Man City was vorig seizoen meer dan een maatje te groot voor Burnley in de FA Cup

‘Belgische’ kern

Dat wil hij bekomen met spelers die híj koos. Een werk dat werd ingezet vorig seizoen toen hij er arriveerde. Hij trof er een bouwwerf aan. Een waanzinnige transferzomer was het gevolg. Een van de eerste werken van Kompany was het samenstellen van een lijst van de twintig fysiek sterkste spelers uit de Jupiler Pro League, op basis van data. Een belangrijke graadmeter voor het fysiek veeleisende ‘Championship’. En dat lijstje bleef niet liggen, want Burnley plukt in de zomer- en wintermercato samen maar liefst zeven spelers weg uit België: Anass Zaroury (Charleroi), Vitinho (Cercle Brugge), Samuel Bastien (Standard), Josh Cullen (Anderlecht), Manuel Benson (Antwerp), Ameen Al-Dakhil (STVV) en Lyle Foster (Westerlo).

De kern waarmee Burnley vorig seizoen promoveerde en dit seizoen zal aantreden in de Premier League is dan ook stevig Belgisch getint. Én met een gemiddelde leeftijd van 24,5 jaar op dit moment de op een na jongste in de hoogste Engelse klasse. Maak hieronder kennis met de voornaamste spelers van de selectie.

James Trafford (doelman, 20)

Wat u moet weten: kwam deze zomer over van Manchester City voor 17,3 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen tot 22 miljoen euro. Zou daarmee de duurste aankoop van Burnley ooit worden.

Wat u mag weten: liet op het voorbije EK onder 21 voor Engeland geen enkel doelpunt binnen. Stopte in de finale, die Engeland met 1-0 won van Spanje, in de blessuretijd een strafschop.

Volledig scherm James Trafford. © Instagram

Connor Roberts (vleugelverdediger, 27)

Wat u moet weten: begon zijn profcarrière in de Premier League bij Swansea, maar belandde in de jaren die volgden zelfs even in de vierde klasse. Keerde in 2021 terug op het hoogste niveau bij Burnley.

Wat u mag weten: scoorde op het EK 2020 voor Wales tegen Turkije op assist van Bale.

Volledig scherm Connor Roberts met Vincent Kompany. © Photo News

Dara O’Shea (centrale verdediger, 24)

Wat u moet weten: werd deze zomer voor bijna 8 miljoen euro weggeplukt bij tweedeklasser West Bromwich Albion, waarvoor hij tijdens het seizoen 2020/2021 al eens 28 wedstrijden in de Premier League speelde.

Wat u mag weten: zette zijn eerste stappen in de sport in de GAA (Gaelic Athletic Association), een organisatie die traditionele Ierse sporten wil promoten. Was naar verluidt goed in hurling.

Volledig scherm Dara O'Shea in duel met Benfica-spits Gonçalo Ramos. © ANP / EPA

Ameen Al-Dakhil (centrale verdediger, 21)

Wat u moet weten: maakte op 17 juni zijn debuut voor de Rode Duivels in het EK-kwalificatieduel tegen Oostenrijk. Kwam begin dit jaar voor 5 miljoen euro over van STVV.

Wat u mag weten: woonde als éénjarige in Irak toen daar de tweede Golfoorlog losbarstte. Reisde in 2007 mee met zijn gezin naar België.

Volledig scherm Ameen Al-Dakhil. © BELGA

Jordan Beyer (centrale verdediger, 23)

Wat u moet weten : werd afgelopen zomer na een jaar op huurbasis voor 15 miljoen euro definitief overgenomen van Borussia Mönchengladbach.

Wat u mag weten: heet eigenlijk Louis, maar wordt sinds hij bij Borussia Mönchengladbach een naamgenoot als ploegmaat had Jordan - zijn tweede naam - genoemd.

Volledig scherm Jordan Beyer. © Photo News

Josh Cullen (middenvelder, 27)

Wat u moet weten: speelde tussen 2020 en 2022 80 officiële wedstrijden voor Anderlecht. Scoorde daarin één keer.

Wat u mag weten: werd in Engeland geboren en speelde ook voor de Engelse U16-ploeg, maar switchte nadien naar de Ierse nationale ploeg.

Volledig scherm Josh Cullen. © Photo News

Sander Berge (middenvelder, 25)

Wat u moet weten: ook hij heeft een Belgisch verleden. Speelde tussen 2017 en 2020 voor Genk. De Limburgers vingen 25 miljoen euro. Daarmee staat hij nog steeds in de top 5 van duurste uitgaande transfers in de Jupiler Pro League.

Wat u mag weten: in de zomer van 2022 duwde Club Brugge bijzonder hard door om Berge naar Jan Breydel te halen. Ze zagen hem als de 'missing link’ op het middenveld. Sheffield weigerde echter een bod van 15 miljoen. Deze zomer was er ook interesse vanuit Saoedi-Arabië.

Volledig scherm Sander Berge bij Sheffield United. © Action Images via Reuters

Samuel Bastien (middenvelder, 26)

Wat u moet weten: Congolese Belg die in de jeugd bij Standard en Anderlecht speelde. Belandde na een passage in Italië bij Standard, waar hij vier jaar speelde.

Wat u mag weten : lijkt niet hoog in de pikorde te staan op het middenveld. Speelde vorig seizoen slechts 546 minuten.

Volledig scherm Samuel Bastien. © BELGA

Anass Zaroury (middenvelder, 22)

Wat u moet weten: jeugdproduct van KV Mechelen, dat via een passage bij Zulte Waregem in Charleroi belandde. Werd daar in de zomer van 2022 weggeplukt voor 4 miljoen euro.

Wat u mag weten: mocht mee met Marokko naar het WK in Qatar. Moest daar tot de troostfinale wachten om een klein halfuur in actie te komen.

Volledig scherm Anass Zaroury. © Photo News

Jack Cork (middenvelder, 34)

Wat u moet weten: met zijn 34 lentes de ervaren rot van het gezelschap. Is ook aanvoerder.

Wat u mag weten: stond van 1998 tot 2011 onder contract bij Chelsea, maar speelde geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht.

Volledig scherm Jack Cork met Vincent Kompany. © Photo News

Enock Agyei (winger, 18)

Wat u moet weten: groot talent dat in januari werd weggeplukt bij Anderlecht, waarna hij meteen werd verhuurd aan KV Mechelen. Daar deed de vleugelspeler ervaring op het hoogste niveau op.

Wat u mag weten: op zijn shirt staat Boateng, terwijl zijn echt naam Enock Atta Agyei is. “Boateng is de naam van mijn moeder, die in 2020 overleed. Voor de hele familie heeft het een bijzondere waarde dat ik met haar naam speel”, zei hij daar eerder over.

Volledig scherm Enock Agyei. © BELGA

Lyle Foster (spits, 22)

Wat u moet weten: een van de vele spelers met een link met België. Werd in 2018 voor een seizoen uitgeleend door Monaco aan Cercle en werd vorige winter voor 11 miljoen euro weggekocht bij Westerlo.

Wat u mag weten: vertelde onlangs dat hij tijdens zijn periode bij Westerlo kampte met een depressie en zelfs suïcidale gevoelens had.

Volledig scherm Lyle Foster. © Photo News

Zeki Amdouni (spits, 22)

Wat u moet weten: Burnley betaalde 18,6 miljoen euro aan FC Basel voor de goalgetter. Met zeven goals werd hij vorig seizoen gedeeld topschutter in de Conference League.

Wat u mag weten: heeft een Turkse vader en Tunesische moeder, maar speelt wel voor de Zwitserse nationale ploeg. De reden? Hij werd geboren in Genève.

Volledig scherm Zeki Amdouni (rechts). © AFP

Manuel Benson (spits, 26)

Wat u moet weten: Belg die in de jeugd bij Lokeren, Anderlecht en Lierse speelde, maar debuteerde op het hoogste niveau bij Genk. Werd later verkocht aan Antwerp, dat hem vorige zomer aan Burnley verpatste.

Wat u mag weten: scoorde vorig seizoen de beslissende goal in de titelmatch tegen grote rivaal Blackburn.

Volledig scherm Manuel Benson (centraal). © Photo News

Ambities in Premier League

Hoe ziet Kompany zijn eerste seizoen met Burnley op het hoogste niveau? “Iedereen denkt dat we veel geld hebben, maar in de Premier League hebben we een van de kleinste budgetten”, waarschuwde Kompany al na de oefenmatch tegen Racing Genk voor te hoge verwachtingen. “We moeten op onze manier groeien, zonder we honderden miljoenen op onze rekening hebben. En we zijn daarin echt goed bezig. Het wordt belangrijk om onze koers te blijven aanhouden. Zelfs al verliezen we de eerste vijf matchen. En ook als we de eerste vijf winnen, zijn we nog steeds niet goed genoeg.” Of zoals hij al vaker zei: don’t believe the hype, don’t believe the drama.

KIJK. Vincent Kompany: “In de Premier League hebben we een van de kleinste budgetten”

‘Burnley goes Hollywood’

Hoe Burnley voor de dag zal komen in de Premier League valt dus nog af te wachten, maar op één onderdeel weten ‘The Clarets’ zich zéker te onderscheiden: de transferaankondigingen. Voor elke nieuwe speler maakt de communicatieafdeling van de club een bijzonder filmpje, dat telkens gebaseerd is op een bekende film of televisieserie. Van de ‘Teletubbies’ tot ‘Back to the Future’: je kan het zo gek niet bedenken.

KIJK. De grappige transferaankondigingen van Burnley