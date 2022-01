Ook na Brighton leeft discussie rond onzichtbare Lukaku verder: onbeduidende woordenwisseling gaat over de tongen

Premier LeagueChelsea-coach Thomas Tuchel is de aanhoudende vragen over Romelu Lukaku een beetje beu. Niet in het minst of hij de Rode Duivel op zijn beste kwaliteiten uitspeelt. Een discussie leeft verder, ook post-Brighton. Match waarin een ander meningsverschil even centraal stond.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een discussie aan de rust ging over de tongen (zie video hierboven). De commentatoren in Engeland noch de fans wisten hoe ze de woordenwisseling op z’n voetballers — achter het handje — moesten interpreteren.

Videomateriaal van achter de schermen bij Chelsea heeft het ondertussen blootgelegd. Hakim Ziyech en Romelu Lukaku kunnen het best goed met mekaar vinden. Kibbelmaatjes die dezelfde taal spreken: het Nederlands. Ziyech speelt voor de Marokkaanse nationale ploeg, maar is geboren en getogen in Nederland.

Ziyech en Lukaku wisselden van gedachten over een te harde pass die niet aankwam. De oud-speler van Ajax wees op het buitenste been van Lukaku en hoe die ingedraaid had moeten staan: “Daarom gaf ik hem zo hard.” ‘Big Rom’ argumenteerde dat die bal voor hem doorschoot en hij hem daar niet had verwacht. Hij zwaaide met de arm.

Volledig scherm Ziyech en Lukaku. © Play Sports

Tuchel heeft het gehad

Twee voetballers dus die mekaar professioneel bij probeerden sturen. Much ado about nothing. Tenzij je de taal niet begrijpt. Tijdens de rust waren beiden blijkbaar niet uitgepraat geraakt. Voor de aftrap van de tweede helft ging de discussie nog even verder.

Thomas Tuchel werd na de match naar zijn mening gevraagd. “Het is normaal dat zij in discussie gaan. Het is normaal dat ze niet blij zijn en het is normaal dat ze het niet leuk vinden als wij zeggen dat we meer van hen verwachten. Allemaal logisch”, vertelde de Duitser aan BT Sport.

Volledig scherm Thomas Tuchel. © AFP

De trainer van Chelsea is de aanhoudende vragen over Romelu Lukaku ondertussen beu. Twintig dagen na de publicatie van dat interview blijven ze in Engeland doorgaan op de recordaanwinst van 115 miljoen euro. Over zijn toekomst. Over zijn haperend rendement. Tuchel heeft gehad.

Die ene vraag, maandag, was die ene te veel. ‘Moet het team veranderen om het beste uit Lukaku te krijgen?’ Het was een variant op een vraag die hij de afgelopen weken genoeg heeft gehoord. Tuchel: “Wij doen alles om hem te helpen. Ik vind dit de verkeerde vraag; Ze focust te veel op één speler. Romelu is een belangrijke speler. En we willen dat hij belangrijk is, maar dit is de foute aanpak. Voetbal is een teamsport. Niet tien spelers die in dienst spelen van eentje.”

Volledig scherm © Photo News

Sloom en weinig creatief

De match van Lukaku tegen Brighton was een carbon-kopie van zovele matchen die we dit seizoen van Chelsea hebben gezien. Sloom en weinig creatief. Voorin zag Lukaku voor rust amper een bal. Ook die ene van Ziyech die niet aankwam. Acht baltoetsen stonden er op de teller, onder meer een aflegger voor een knal van Hudson-Odoi. De enige echte kans van Chelsea voor rust. Ziyech had zijn ploeg vanuit het niets op voorsprong getrapt. Vieren deed hij zonder glimlach. Een happy bunny is hij niet.

Volledig scherm © AP

In de tachtig minuten dat Lukaku op het veld stond werd hij één keer in stelling gebracht. Een goeie lange bal, een goeie loopactie, maar de hoek om te besluiten was te scherp. Hij trapte op Brighton-keeper Sánchez. Een kans, geen doelpunt. Zelfs tegen een kleine ploeg is het leven van kruimels. Na zestien baltoetsen haalde Tuchel Lukaku van het veld.

Volledig scherm © REUTERS

Zou het spel van Chelsea hem echt wel liggen? Zouden het constante gewissel op het middenveld en in de aanval de automatismen wel ten goede komen?

Brighton-Chelsea eindigde uiteindelijk in een gelijkspel na een rake kopstoot van Webster. Trossard viel na rust in bij de thuisploeg en zorgde voor wat extra schwung.

Uiteindelijk mikte Chelsea maar drie ballen tussen de palen. Veel te weinig voor een ploeg met die kwaliteiten.

En wat gezegd van die belangrijkste speler?

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.