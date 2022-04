Onze Premier League-watcher over het verhaal van 4 op 5 bij Kevin De Bruyne: “Zijn individualisme werd een probleem”

Premier League Het leven zoals het is... profvoet­bal­ler in de Premier League: ploegmaat Tielemans geeft volgers inkijk in zijn luxeleven

Het leven zoals het is... profvoetballer in de Premier League. James Maddison (25) van Leicester City nam zijn volgers op Instagram mee in zijn dagelijkse routine. Dat ging van de moeilijke keuze uit z’n luxewagens om naar de club te rijden over een verplichte coronatest bij aankomst tot krachttrainingen en een potje biljart met ploegmaats. Tussendoor was er bovendien een cameo voor Rode Duivel Youri Tielemans.

31 december