Onze analist Marc Degryse vindt contractverlenging De Bruyne goede zaak: “Hij zal niet meer voor Real of Barça spelen, maar dat is niet erg”

“De contractverlenging van Kevin De Bruyne is een goede en logische keuze”, aldus onze analist Marc Degryse, die vindt dat De Bruyne momenteel nergens beter kan zitten. “Kevin zit bij de ploeg die dit seizoen de Premier League zal winnen en de komende jaren meedoet voor de eindzege in de Champions League. Hij is de koning in Manchester, werkt er graag samen met Guardiola en voelt zich er ook familiaal gelukkig. Als je ergens gewaardeerd wordt en je kan er sportieve successen boeken, teken je beter bij.”

Aan het einde van zijn contract, dat in 2025 afloopt, zal De Bruyne 34 jaar zijn. Het zou dus goed kunnen dat de Rode Duivel nooit meer voor een andere club speelt. Dat weet ook Degryse. “Kevin zal misschien wel nog voor een andere club spelen, maar wellicht niet meer voor een ander team op het allerhoogste niveau. Al is dat niet erg. In de traditie heeft Real Madrid of Barcelona misschien nog wat meer weerklank, maar de ambitie bij City is het hoogste wat je kan hebben. Misschien gaat hij na City nog wat lager spelen, maar het kan goed zijn dat hij tot aan het einde van zijn carrière blijft. Of hij dan de allergrootste uit de geschiedenis van City zal zijn? Dat is moeilijk te zeggen, maar hij is goed op weg om in Manchester hetzelfde statuut te krijgen als Kompany of Aguëro. Hij zal zeker bij de top-3 behoren.”