Onlangs overgenomen Newcastle zet coach Steve Bruce op straat

Bruce was ruim twee jaar in dienst in Newcastle. Het proces van het aanstellen van een nieuwe hoofdcoach is in volle gang. Onder meer Lucien Favre, Paulo Fonseca en Eddie Howe zouden op de shortlist staan. Van interesse in Roberto Martínez is geen sprake. Voorlopig neemt Graeme Jones, ex-assistent van de Rode Duivels, de honneurs waar als T1.