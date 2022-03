Ongeziene scène in de Premier League: man loopt het veld op en bindt zich met kabelbinder rond nek vast aan de doelpaal

Premier League Ci­ty-coach Pep Guardiola test negatief en zit op de bank in Newcastle

De PCR-test van Manchester City-coach Pep Guardiola op het coronavirus had vandaag een negatief resultaat. De Catalaan zit zondag zo op de bank bij de uitwedstrijd van Manchester City in de Premier League bij Newcastle United. Guardiola had eerder op de dag zijn persconferentie moeten annuleren nadat een sneltest een onduidelijk resultaat gaf.

17 december