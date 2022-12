Ongelukkige Wout Faes scoort 2 (!) knullige owngoals op Anfield in nederlaag Leicester in Liverpool

Leicester - met Tielemans op de bank - begon uitstekend na een doelpunt van Dewsbury-Hall. De bezoekers hielden goed stand, totdat de nachtmerrie voor Faes begon. Alexander-Arnold bracht het leer voor doel. Via een ongelukkige ingreep van de Rode Duivel dwarrelde het leer achter doelman Ward via de paal in doel. Op slag van rust werd het nog knulliger. Liverpool-spits Núñez lobde de bal over Ward op de paal. Een verraste Faes trapte de rebound in eigen doel. Met deze dubbele owngoal is de Rode Duivel de vierde speler in de geschiedenis van de Premier League die twee eigen doelpunten maakte in één wedstrijd. Liverpool trok de zege in de tweede helft over de streep.