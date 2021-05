Ongekende taferelen: Man United-fans dringen Old Trafford binnen en eisen vertrek eigenaren, match tegen Liverpool later afgetrapt

Super League Revolutie in Engeland, windstilte in het Zuiden: welke imagoscha­de leden de leiders van de Super Lea­gue-clubs?

22 april De imagoschade voor de ‘Dirty Dozen’ is niet te overzien. Een sorry in een statement volstaat niet. Alles is nog niet vergeven, laat staan vergeten. Fans van de Grote Zes in de Premier League mobiliseren zich tegen inhalige eigenaars en CEOs die intekenden voor de Super League. Zo makkelijk krijgen ze die niet weg: wie koopt de rijken uit? Ook Belgische supporters spreken zich uit over de strapatsen van de club van hun hart: “Cruijff draait zich om in zijn graf”