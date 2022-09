Onana reageert cynisch via Instagram op veel te late tackle Van Dijk, Lampard: “Verbaasd dat VAR niet tussenkwam”

Premier LeagueGisteravond in de Jupiler Pro League, vandaag in de Premier League: een tackle los op het scheenbeen, met slechts geel tot gevolg. In de Brugse derby incasseerde Casper Nielsen na een drieste ingreep van Cercle-verdediger Marcelin, in de Liverpool derby was Amadou Onana het slachtoffer en Virgil Van Dijk de agressor. De Nederlandse international kreeg slechts geel van ref Anthony Taylor en de videoref besloot niet tussen te komen. Tot ergernis van onze landgenoot en Everton-coach Lampard.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onana, die als Rode Duiel dit jaar debuteerde tegen Oranje, kwam er op het eerste gezicht zonder al te veel averij vanaf, al deed hij naar het einde van de match toe enkele keren teken naar de zijlijn en coach Frank Lampard om vervangen te worden. Maar Onana, erg sterk op het middenveld van de Toffees, was te belangrijk om naar de kant te halen en haalde uiteindelijk nog het einde van de match. In de eerste helft had Onana zelf uitgedeeld, al was zijn knietje op de bil van Fabio Carvalho een pak minder erg dan wat hij zelf te incasseren kreeg. Maar het resultaat was hetzelfde: geel.

Volledig scherm © ANP / EPA

Lampard, T1 van Everton, spuwde na afloop zijn gal. “Ik hou van Virgil van Dijk als speler. Maar soms is de timing van een tackle verkeerd en ziet het er héél vies uit. Hij raakte Onana op zijn scheen toen diens voet op de grond stond... ik ben verbaasd dat de VAR niet tussenbeide kwam. Voor de derby zijn we nog gewaarschuwd geweest voor late tackles en dan gaan zowel de ref als de VAR zo in de fout. Dit moest altijd rood zijn, waardoor Liverpool de laatste twintig minuten met z’n tienen verder moest. Van Dijk heeft veel geluk gehad.”

Volledig scherm © rv

Ook Onana had het moeilijk met de beslissing Van Dijk slechts geel te geven. Op Instagram postte hij bij een foto van de tackle ‘Imma just leave it here... VAR” (‘Ik ga het hier maar bij laten, VAR’). Post die hij niet veel later maar verwijderde.

Volledig scherm © instagram its_onana

Een bewogen Merseyside-derby werd het, op Goodison Park. Everton was dichtbij via een poging van Davies (deklat) en zag een goal van Coady afgekeurd na een VAR-interventie en nipt buitenspel. Maar ook Liverpool had pech niet te scoren: zowel Darwin, Diaz als Salah troffen paal of lat. Dikwijls na ultieme ingrepen van doelman Pickford, verkozen tot man van de match. Nieuw puntenverlies voor Liverpool, dat van zijn eerste zes matchen in de Premier League er maar twee kon winnen en met 9 op 18 meteen veel terrein prijsgeeft op de concurrentie.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Van Dijk vergewist zich van Onana’s toestand na zijn drieste ingreep. © REUTERS

Volledig scherm © AP