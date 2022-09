Onana krijgt in derby tackle vol op scheenbeen van Van Dijk, die er vanaf komt met slechts gele kaart

Voetbal Inter tast pis­te-Lukaku af: spits wil zelf graag terug naar Italië én is bereid om fors in te leveren

In Italië beginnen ze stilaan te geloven in een terugkeer van Romelu Lukaku (29) naar Inter. In de entourage van de Rode Duivel gaan ze op rem staan. Inter heeft een nieuwe meeting gepland met zijn advocaat, Sebastien Ledure, om te bekijken of een transfer effectief tot de mogelijkheden behoort. Gesprekken zitten nog niet in een concrete fase. Het is aftasten.

