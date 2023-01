Nieuwe eigenaar veegt alle uitgavenrecords van omstreden Abramovitsj uit: waar haalt voetbalclub Chelsea plots 420 miljoen vandaan?

Spaargids.be Nieuwe wagen op afbetaling? Bij deze bank vind je het beste tarief voor je autolening

Het Autosalon is traditioneel het moment waarop banken uitpakken met goedkopere autoleningen. De huidige tarieven liggen weliswaar een pak boven het peil van de vorige jaren. Het goedkoopste tarief is op dit moment 2,49 procent. Vorig jaar was dat nog 0,59 procent. Waar ben je het best af als je nu een autolening wil aangaan? Spaargids.be zocht het uit.

14 januari