Nieuw speelmaatje voor De Bruyne: City realiseert duurste transfer ooit in Premier League en legt 117,5 miljoen op tafel voor Jack Grealish

Paul Pogba is niet langer de duurste aanwinst ooit in de Premier League. Met de komst van Jack Grealish (25) slaat Man City een record aan diggelen. Inclusief bonussen bedraagt de transferprijs £100 miljoen, zo’n 117,5 miljoen euro. Op medische testen na is de deal rond.

Van alle topclubs in Engeland heeft City de afgelopen tien jaar het meest uitgegeven, maar in de top tien van duurste transfers in de Premier League stond tot vandaag slechts één speler van de Citizens: De Bruyne op plaats negen. Manchester United spande de kroon, met vier spelers in de top vijf – nieuwe rekruut Jadon Sancho (Dortmund) als laatste entry.

Grealish: “De beste in de Premier League? Dat is Kevin De Bruyne. I love him. Voor mij is hij met grote voorsprong de beste speler in Engeland. Naast Lionel Messi en Cristiano Ronaldo de beste in de wereld. Iedere voetballer weet hoe goed hij is. Hij wandelt in om het even welk team.”