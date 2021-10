Newcastle United komt in Saoedische handen: Premier League-club in een klap 10 keer rijker dan City en 50 keer rijker dan PSG

Premier LeagueNewcastle United wordt overgenomen door een Saoedische investeringsgroep. Dat heeft de Premier League-club bevestigd. De deal zou Newcastle in een klap tot de rijkste club op aarde maken, en dan krijgen Bayern, City en PSG er in de Champions League wellicht snel een te duchten concurrent bij.

Vorig jaar al deed een Saoedische investeringsgroep een bod van 340 miljoen euro op Newcastle, waar de huidige en controversiële eigenaar Mike Ashley zijn speeltje kwijt wil. Maar een geschil tussen Saoedi-Arabië en Qatar stak daar toen nog een stokje voor.

Waaruit de spanning bestond? De Qatarese zender belN Sports bezit al jaren de exclusieve rechten voor de Premier League in het Midden-Oosten. Maar de Saoedische regering die vanaf 2017 in conflict lag met Qatar bande om politieke redenen de zender in Saoedi-Arabië. Wel streamde de illegale zender BeoutQ de matchen, volgens The Guardian zou ook Saoedi-Arabië achter de piraterij zitten. De Premier League stelde zijn veto omdat piraterij de hele miljardenindustrie van het topvoetbal ondermijnt: de overname ging niet door.

Maar dit jaar is de politieke situatie gekeerd. Saoedi-Arabië en Qatar maakten in januari een einde aan hun diplomatiek conflict, en belN Sports kondigde nu de opheffing van de tv-ban in Saoedi-Arabië aan. Dat effende het pad voor de overname van Newcastle, die nu ook rond is.

Sportief gaat het Newcastle momenteel niet voor de wind: de club staat voorlaatste in de Premier League met drie punten uit zeven duels. Maar de fans rekenen zich nu al rijk. Dromen zoals in de gouden jaren negentig is weer mogelijk. Newcastle vocht toen met toppers als Alan Shearer, Peter Beardsley en Philippe Albert mee om de titel.

Niet onterecht: achter de overname zit onder meer het Saoedisch Publiek Investeringsfonds (PIF), voorgezeten door kroonprins Mohammed bin Salman. Het fonds beheert zo’n 320 miljard pond (377 miljard euro) en is opgezet om in binnen- en buitenland investeringen te doen die Saoedi-Arabië minder afhankelijk moeten maken van olie.

Volledig scherm Vele Newcastlefans zouden graag hebben dat de huidige eigenaar Mike Ashley, onder wie Newcastle sportief niet floreert, de club van de hand doet. © REUTERS

Een deal zou Newcastle - toch op papier - meteen bombarderen tot de rijkste voetbalclub op deze aardbol. “Meer dan tien keer rijker dan City en 50 keer rijker dan PSG”, rekende The Daily Mail uit. Het vermogen van Sjeik Mansour als eigenaar van Man City is geschat op een slordige 27 miljard euro. Bij PSG heeft Nasser Al-Khelafi van Qatar Sports Investments het zeggenschap met een vermogen van 7,7 miljard euro.

Amnesty International waarschuwde de Premier League - tevergeefs, dus - zich niet te laten gebruiken door bedenkelijke regimes die de mensenrechten schenden. Bij de gruwelijke moord op journalist Jamal Khashoggi bracht de CIA ook de Saoedische kroonprins in opspraak. Er waren dus morele bezwaren. Maar de nieuwe kandidaat-eigenaars doorstonden de legaliteitstest van de Premier League door het Publiek Investeringsfonds te zien als een organisatie die apart fungeert van de Saoedische staat. “We hebben een akkoord dat het Koninkrijk Saoedi-Arabië Newcastle United niét zal leiden”, communiceerde de Premier League.

Volledig scherm De omstreden Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zit het Saoedisch Publiek Investeringsfonds voor. © Photo News