Net nu Lukaku weer basisspeler lijkt bij Chelsea, zorgt zijn agent voor ruis: “Het is duidelijk dat er een probleem was”

Premier LeagueRuis die ze bij Chelsea kunnen missen. Net nu Romelu Lukaku (29) weer opleeft, laat zijn agent, Federico Pastorello, van zich horen. “Ik ga niet dieper ingaan op technische keuzes, maar het is duidelijk dat er een probleem was,” zegt die in La Repubblica.

Met drie goals in twee matchen heeft Lukaku zich weer in de gunst gespeeld bij Chelsea. Bij de supporters, bij zijn trainer. Na vier moeilijke maanden klopt hij eindelijk weer aan.

Coach Thomas Tuchel wikt en weegt of hij ‘Big Rom’ zaterdag in de FA Cupfinale aan de aftrap zal brengen. Alleen rolt hij vrijdagmiddag wellicht met de ogen. Wees maar zeker dat hij op zijn persconferentie één vraag zal krijgen over de uitspraken van Federico Pastorello, de agent van Lukaku in de Italiaanse pers. Het is dat soort stoorzenders waar de Duitse coach allergisch voor is. Ongewenste ruis voor een belangrijke wedstrijd.

Gaat het weer over zijn spits van 113 miljoen, die de verwachtingen niet heeft kunnen inlossen?

Pastorello: “Gezien de parameters van de transfer had niemand deze situatie verwacht. Ik ga niet in op de tactische keuzes, maar het is duidelijk dat er een probleem is geweest. De statistieken moeten echter worden afgewogen: Lukaku is topschutter van het team (15 goals), met minder speelminuten dan zijn teamgenoten. De situatie moet goed worden geëvalueerd. Romelu is gefocust op de FA Cupfinale. We hebben nog nergens anders over gesproken”.

Tuchel geeft Lukaku instructies.

Eigen ruiten

Na een sterke start, met vier goals in vier matchen, deemsterde de duurste transfer uit de clubgeschiedenis van Chelsea in de herfst weg. Een enkelblessure, die hem 6 weken aan de kant hield, en een COVID-besmetting hielpen hem niet.

Met dat beruchte interview op Sky Italia in de eindejaarsperiode gooide Lukaku ongewild zijn eigen ruiten in bij Chelsea. Tuchel pakte hem er hard voor aan. Er brak iets tussen hem en zijn coach. Tuchel bleef hem wel nog een tijdje in de basis uitspelen, maar toen een ondermaatse Lukaku een rem bleek op de spelwijze, schoof hij hem zonder pardon aan de kant. Tuchel weigerde zijn manier van spelen aan te passen aan die van zijn spits.

Federico Pastorello en Romelu Lukaku een tijdje geleden.

Lukaku vond dat hij te weinig op zijn kwaliteiten werd uitgespeeld, te veel als een statische targetman. Verkeerde man op de verkeerde plaats. Omdat concurrent Kai Havertz in die periode top presteerde, als een soort valse 9, kon Lukaku amper iets inbrengen tegen de keuzes van zijn coach. Als invaller had hij weinig impact. Het is in die donkere periode dat hij voorzichtig begon na te denken over een zomertransfer.

Pastorello: “De gesprekken met Inter? Much ado about nothing. Hij draagt de club en de fans in zijn hart. Dat heeft hij nooit verborgen. Net zoals zoals de liefde voor Anderlecht, waar hij zijn carrière nog altijd zou willen beëindigen. Er valt op dit moment zelfs niet te onderhandelen. Chelsea staat te koop. Wij kennen de nieuwe eigenaars niet. Laat staan dat er al gesprekken geopend zijn met Inter of Milan. We moeten gewoon afwachten.”

Topschutters Chelsea dit seizoen in alle competities: 1. Romelu Lukaku (Bel) - 15 goals - 2.584 minuten - 1 goal om 172 minuten 2. Kai Havertz (Dui) - 13 goals - 3.142 minuten - 1 goal om 241 minuten 3. Mason Mount (Eng) - 13 goals - 3.576 minuten - 1 goal om 275 minuten 4. Timo Werner (Dui) - 11 goals - 2.215 minuten - 1 goal om 201 minuten 5. Jorginho (Ita) - 9 goals - 3.352 minuten - 1 goal om 372 minuten