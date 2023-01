Na zware aanvaring zet Brighton-coach deur weer op een kier voor Leandro Trossard: “Ik denk niet dat ik een fout heb gemaakt”

Zelfs na een 3-0 zege tegen Liverpool was hij een van de thema’s. Leandro Trossard gaat over de tongen in het zuiden van Engeland. De Rode Duivel werd vorige week verbannen uit de kern. En dat leidde tot een onfraaie woordenwisseling met zijn coach.

Roberto De Zerbi schilderde Trossard vorige vrijdag af als een humeurige huilbaby. De repliek van de speler en zijn management mocht er ook wezen. Trossard en Brighton zitten op ramkoers.

Zijn trainer zette Trossard op zijn persconferentie voor Liverpool te kijk. Voor de tweede week op rij weerde hij hem uit de selectie. De Zerbi: “Toen hij tijdens de laatste training voor Middlesborough (vrijdag acht dagen, red.) begreep dat hij niet zou starten, stapte hij zomaar van het veld. Zonder iets te zeggen. Maandag heb ik hem erover aan gesproken. Ik heb hem uitgelegd dat ik die houding en dat gedrag niet pik.”

“Transfer is enige oplossing”

Die uithaal kon het management van Trossard niet laten passeren. Agent Josy Comhair reageerde met een vlammend statement: “Na het WK is er op training een woordenwisseling geweest tussen Leandro en een ploegmaat om een onbenulligheid. Sindsdien spreekt de trainer niet meer met Leandro. In de aanloop naar de FA Cupmatch tegen Middlesbrough gaf Leandro tweemaal aan last te hebben van zijn kuit. Dit was dan ook de reden dat hij de training heeft gestaakt. Dit was overigens in samenspraak met de medische staf.”

Volledig scherm © Photo News

“Via de fysiektrainer heeft Leandro later vernomen dat hij apart moet trainen. Afgelopen maandag heeft de trainer in groep Leandro met de grond gelijk gemaakt. En aangeven dat hij hem niet meer wil zien. Een trainer die al vier weken niet rechtstreeks communiceert met zijn speler is onbegrijpelijk. Het is overigens ook de coach die al meermaals heeft aangeven dat een transfer de meest gerede oplossing is. Het is zodoende van belang dat Brighton tijdens deze mercato meewerkt aan een transfer en zich welwillend opstelt.”

Ook zonder Trossard blijft Brighton winnen. Na de klinkende zege tegen Liverpool (3-0) kwam de uithaal van Trossards agent ter sprake. De Zerbi: “Ik wil duidelijk zijn met Leo. Sorry voor deze situatie. Maar ik denk niet dat ik een fout heb gemaakt. De mensen op de club kennen de omstandigheden erg goed. En ik heb mezelf niets te verwijten. Ik ben open tegen Leo. Mijn deur staat open voor hem. Hij is een goeie gast. En een belangrijke speler. Maar hij moet wel begrijpen dat ik als trainer de regels bepaal in de kleedkamer.”

Zijn trainer reikt de hand.

Tottenham of Arsenal?

Trossard drijft zijn zin door. Normaal is hij geen voorstander om een spel smerig te spelen, maar de omstandigheden dwingen hem er vandaag toe. Als het van hem afhangt, verandert hij nog deze maand van werkgever. De directie van Brighton is op de hoogte van zijn standpunt.

Volledig scherm © AP

Onderhandelingen over een nieuw contract zijn voor het WK afgesprongen. Na zijn goeie start in de Premier League, met 7 goals en 2 assists vóór het WK, vindt hij de tijd rijp voor een stap hogerop. The time is now, op zijn achtentwintigste. Hij wil een grote transfer maken.

Voorlopig heeft Brighton alle interesse afgewimpeld. Het laatste woord ligt bij eigenaar Tony Bloom. Het contract van Trossard loopt, na het lichten van een optie, af in 2024.

De voorbije weken werd Trossard overal in Engeland aangeboden, maar geen enkele topploeg hapte voorlopig toe. Liverpool opteerde voor Nederlands international Cody Gakpo. Man United kan door financiële beperkingen enkel spelers huren. Arsenal zette in op winger Mykhaylo Mudryk (Shakhtar), maar die heeft voor Chelsea gekozen. Tottenham is het felst geïnteresseerd. Antonio Conte wil een karaktertje als Trossard er wel bij, maar zijn directie wikt en weegt.. Het is wachten op een move.

Volledig scherm © Photo News

Lees ook: