Mourinho passeert Alderweireld en ziet hoe zijn Tottenham het opnieuw uit handen geeft in slotfase

Premier League Arsenal overtuigt in Londense derby met Chelsea en pakt eindelijk nog eens een driepunter

26 december Een opsteker voor Arsenal. Al is er nog een lange weg te gaan, maar de 3-1-overwinning tegen Chelsea in de Londense derby zal hoe dan ook deugd doen. In het eigen Emirates Stadium pakte Arsenal de eerste driepunter in de competitie sinds 1 november.