Mourinho parkeert de Spurs-bus ook tegen Arsenal weer perfect en ziet Kane/Son uitgroeien tot strafste Engelse duo ooit

Dankzij de goal is Kane (27) nu de enige echte ‘King of the North’ in Londen. Elf goals heeft hij al in derby’s tussen Arsenal en Tottenham. Voorbij de 10 stuks van Emmanuel Adebayor. Niemand deed ooit beter. Bobby Smith (ook 10), Robert Pires en Alan Sunderland (beiden 8) volgen. Het was ook Kanes 250ste goal uit zijn carrière, club en Engeland samengeteld. Bovendien zijn 100ste thuisdoelpunt voor Tottenham in alle competities. Kane heeft 202 keer gescoord voor de Spurs, 9 voor Millwall, 5 voor Leyton Orient, 2 voor Leicester en 32 voor Engeland.