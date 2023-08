Mourinho blijft maar bellen, maar de privéjet staat on hold: alle details van de onderhandelingen over Lukaku, die al op muur in Rome prijkt

Alle wegen leiden naar Rome. Ook die langs de achterdeur bij Chelsea. In Brussel staat een spits op stand-by om te vliegen, in Rome verzamelt zich een legioen om de nieuwe Gladiator ten vroegste vanavond met open armen te ontvangen. Aan het Colosseum waant ‘Big Rom’ zich straks even Russell Crowe. Veel rook, veel licht. Maar eerst moet hij nog instemmen met de garanties die Chelsea van hem wil: inleveren dus.

Niet één, niet twee keer. Bronnen fluisteren in dat José Mourinho de voorbije dagen meerdere keren aan de lijn heeft gehangen bij Lukaku.

The Special One is een filmliefhebber. En naast acteertalent bezit hij nog een speciale gave: hij is sterk met woorden. Zou-ie aan de telefoon in de rol van Proximo gekropen zijn, de slaveneigenaar uit de kaskraker Gladiator? Met dezelfde verzen als Maximus (gespeeld door Russell Crowe) die te horen kreeg?

In een licht aangepaste versie: “Kan jij het Stadion Olimpico zien, Belg? 60.000 Romeinen die elke beweging van je voeten bewonderend bekijken. Die willen dat jij die ene genadestoot toedient. De stilte die valt wanneer je uithaalt. Het geluid dat erop volgt. Het groeit en groeit. Zoals een storm. Alsof jij de dondergod in eigen persoon bent. Luister naar mij. Leer van mij. Ik was niet de beste omdat ik snel iemand af kon maken. Ik was de beste omdat het publiek van me hield. Win de menigte voor je, win je vrijheid.”

Dit gaat gebeuren

Romelu Lukaku kent de overredingskracht van Mourinho als geen ander. Toen hij in 2017 tussen Chelsea en Manchester United moest kiezen, speelde Mourinho ook zijn rol.

Zo vertelde hij ons ooit: “We zaten bij (luxewinkel) Barneys, in New York. En daar kreeg ik een telefoontje van Mourinho. Hij zei me: ‘Luister Rom, wij gaan je volgende week vastleggen. Dit is het bod. Dit gaat er gebeuren. Bla bla bla. Ik ga deze speler nog halen. Jij bent mijn spits. Ik zie je binnen twee weken wel in Los Angeles’. En ik ging van ja, oké.”

Een overenthousiaste Lukaku durfde het toen niet aan zijn vrienden vertellen — die dachten lang dat hij naar Chelsea zou gaan. Maar zaterdag mochten omstaanders gerust weten waar hij zijn toekomst zag. Op een jeugdtoernooi in Boom, waar zoon Romeo zijn eerste wedstrijdje voor Anderlecht speelde, vertelde hij aan mensen aan de zijlijn: “Morgen (zondag dus, red.) vlieg ik naar Rome om er te tekenen.”

Privéjet on hold

Die morgen is ten vroegste vandaag. Gisteravond moesten er nog zaken worden uitgeklaard. Twee dagen van onderhandelingen in Londen brachten nog niet was Lukaku, Mourinho en tifosi in Roma hadden verhoopt — die privéjet in Brussel mocht on hold. Makkelijk waren de gesprekken tussen Chelsea en Roma niet.

Zaterdag zaten de sterke mannen samen in Mayfair, de chique Londense buurt waar Chelsea-eigenaar Todd Boehly zijn optrekje heeft. Een aantal (slimme) reporters bivakkeerde voor de deur. Roma-baas Dan Friedkin, zoon Ryan en technisch directeur Tiago Pinto voelden zich betrapt toen ze het pand verlieten. Vanaf dan verliepen alle contacten via de virtuele weg.

De Chelsea-bazen zaten immers al in Frankrijk, waar ze Strasbourg-Toulouse bijwoonden. Op dat moment was er al een princiepsakkoord over de initiële huurprijs van circa 5 miljoen euro. Chelsea was op 8 miljoen (zonder bonussen) begonnen, Roma had eerst drie geboden.

Omdat de Engelse club niet bereid was om bij te passen voor het salaris van Lukaku, moest er ook een compromis worden gevonden. ‘Big Rom’ verdient bij Chelsea zo’n 12 miljoen euro netto per jaar. Bij Roma konden ze door budgettaire restricties niet hoger gaan dan 7,5 miljoen — een brief van de Financial Fair-Play-inspecteur ligt klaar.

Eindelijk vrij

De Duivel stemde in om dat deel van het salaris te laten vallen. Zo graag wil hij weg bij Chelsea. Zo graag wil hij naar Rome. Omdat de huur geen aankoopoptie omvat, wilden ‘The Blues’ nog eens een en ander doorpraten met Lukaku en zijn entourage. Parallelle gesprekken in Londen, Brussel en Rome.

Chelsea wil garanties voor het geval hij toch terugkeert. Zijn contract loopt nog tot 2026. En zijn jaarsalaris van 12 miljoen netto en de overblijvende schijven van zijn transfersom wegen zwaar op de begroting van Chelsea - momenteel staat er nog een kleine 130 miljoen euro loon en transferkosten over drie jaar open.

Het heldenwelkom van Lukaku is ten vroegste voor vandaag — free at last. Verstotenen onthalen ze in Rome op hun manier. Bengaals vuur en de vlaggen liggen al klaar. Zoals bij de Blijde intredes van Mourinho en Paulo Dybala, toen er duizenden in de straten stonden. Met rook en veel licht. Vanuit een geblindeerd busje keken ze de surreële taferelen vol ongeloof aan: ‘Heb je zoiets ooit gezien?’ Ook Lukaku zal zich er meteen geliefd voelen.

Niet wedstrijdfit

De vrijheid heeft hij bijna, de menigte ook. Rest de trainer nog. Na de medische testen volgt ongetwijfeld de confrontatie met Mourinho, zoals hij die van bij Chelsea en Man United kent. De voorbije twee maanden onderhield Lukaku zijn conditie deels bij de B-kern van Chelsea en op zijn eentje met behulp van zijn physical coach en kinesist Bert Driessen.

Wedstrijdfit is hij lang nog niet. En Mourinho zal ook naar de weegschaal kijken. Vijf jaar geleden zei hij Lukaku vlakaf dat hij te dik stond. Lukaku: “Toen ik terugkeerde na het WK, wist ik dat er een probleem was. (lacht) Te veel spieren....”

Dát zal Mourinho Lukaku nog niet door de telefoon hebben verteld.

Muurschildering in Rome In Rome wordt Lukaku intussen met open armen ontvangen. In Campo Marzio in het centrum van de stad werd al een muurschildering gemaakt van 'Big Rom' in een truitje van AS Roma - kroon op het hoofd:

