Mo Salah beslecht topper met late goal in voordeel van Liverpool en dient Man City en De Bruyne tik toe

Arsenal won eerder op de dag met het kleinste verschil tegen Leeds en dus moest Manchester City aan het langste eind trekken om de leider in het vizier te houden. We hadden voor de wedstrijd veel verwacht van deze topper, maar het eerste halfuur stelde teleur. Robertson kreeg een unieke mogelijkheid om de score te openen, maar de Schotse linksachter van Liverpool trapte onbesuisd over. Maar het was vooral Haaland die voor de rust altijd raak had moeten treffen. De Bruyne schilderde de bal héérlijk op het hoofd van de Noorse goalgetter, maar die knikte in de handen van Alisson. We zijn beter gewoon van hem.