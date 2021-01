Martial en Tuanzebe krijgen racistische verwensingen op Twitter, Man Utd spreekt schande

Premier League Manchester United haalt uit tegen Leeds en rukt op naar derde plaats

20 december Manchester United heeft nog eens als vanouds uitgehaald tegen Leeds. Op Old Trafford trokken de Red Devils maar liefst zes keer de trekker over: 6-2. In de stand rukt Man United op naar de derde plaats, op vijf punten van koploper Liverpool. United heeft wel nog een wedstrijd tegoed.