Manchester United wint van Southampton met 9-0 (!) en evenaart record

Premier League Alderwei­reld scoort eerste van het seizoen met nipte kopbalgoal: “Had meteen het gevoel dat hij over de lijn was”

2 januari Tottenham heeft een makkelijke zege geboekt tegen Leeds United in de Premier League. Het werd 3-0, na goals van Harry Kane, Heung-min Son en Toby Alderweireld. Tottenham wordt zo opnieuw derde in het klassement. “Weer bovenaan, dat is waar we willen staan”, aldus Alderweireld.