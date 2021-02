Manchester United verspeelt zege tegen Everton in slotseconden door ultieme goal Calvert-Lewin

Voor de aftrap werd op Old Trafford een minuut stilte gehouden, ter nagedachtenis aan de vliegtuigramp van precies 63 jaar geleden in München waarbij een deel van de selectie van Man Utd om het leven kwam. ‘We’ll never die’ stond op een groot spandoek dat op de tribunes lag, met daar boven een spandoek met portretten van de overleden ‘Busby Babes’. Alle spelers droegen een rouwband.

Via doelpunten van Edinson Cavani (kopbal) en Bruno Fernandes (met een prachtig schot over keeper Robin Olsen) nam de thuisploeg in de eerste helft een 2-0 voorsprong. Tegenvaller voor Solskjaer was het geblesseerd uitvallen van Paul Pogba. Na rust kwam Everton binnen 7 minuten op gelijke hoogte door treffers van Abdoulaye Doucouré en James Rodriguez. McTominay kopte in de 70e minuut de 3-2 binnen via de vingertoppen van de wegglijdende keeper Olsen, maar Calvert-Lewin bezorgde de Mancunians toch nog puntenverlies.