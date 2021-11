Manchester United ontslaat coach Solskjaer, Carrick neemt tijdelijk over

Na de 4-1-vernedering tegen Watford heeft het United-bestuur beslist om Solskjaer de laan uit te sturen. Het ontslag komt niet uit de lucht vallen. Ook met Cristiano Ronaldo loopt het niet op Old Trafford. United staat pas zevende met 17 op 36. De Noor stond bijna drie jaar aan het roer van United. Hij nam in december 2018 over van de ontslagen José Mourinho.

Michael Carrick, assistent van Solskjaer, neemt tijdelijk over. “Tot de club een nieuwe interim-coach voor de rest van het seizoen heeft gevonden”, klinkt het. Carrick wordt dus de interim tot... een nieuwe interim-trainer komt. Carrick is met 464 wedstrijden net als Solskjaer een legende voor United.

“Ik excuseer me bij de fans, we zijn beschaamd over de manier waarop we hier verliezen”, vertelde Solskjaer na de blamage tegen Watford. “Soms moet je gewoon ‘sorry’ durven te zeggen.” Over een eventueel ontslag wilde hij gisteravond niet praten. “Ik werk voort voor deze club, zoals ik al achttien jaar aan het doen ben. De communicatie met het bestuur is goed en hetgeen er gezegd wordt, zal dan ook tussen ons blijven.”