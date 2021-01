Manchester United doet beste zaken op Anfield na draw, al is vooral Manchester City de lachende derde

Weer geen zege voor Man United tegen Liverpool, maar met de draw zal Solskjaer ongetwijfeld kunnen leven. In de slotfase had United via eerst Bruno Fernandes en dan Paul Pogba nog kansen om het laken naar zich toe te trekken. Alisson stond pal. De Red Devils breien zo een verlengstuk aan hun ongeslagen reeks van uitduels in de Premier League. Zestien stuks nu al. Liverpool, centraal achterin met het geïmproviseerde duo Fabinho en Henderson, was lang de betere en gevaarlijkere ploeg. Al was gevaarlijk relatief. Tot 70% balbezit halfweg de eerste helft, maar te weinig uitgespeelde kansen. Firmino was de zondaar bij de enkele mogelijkheden. Ook na de pauze wrong de Braziliaan de betere kans de nek om, net als Salah.