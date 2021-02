Manchester City wint ook bij Everton en diept kloof uit, De Bruyne maakt rentree

Het duurde lang voor er in het tweede bedrijf wat schot in de zaak kwam. Opnieuw was het Mahrez die de kat de bal aanbond. Via een typische Mahrez-goal - een plaatsbal in de verste hoek met die heerlijke linksepoot - klommen de bezoekers weer op voorsprong. Bernardo Silva maakte er niet veel later 1-3 van. Het signaal voor Pep Guardiola om Kevin De Bruyne van de bank te roepen. Een rentree van een kwartiertje, en meteen de aanvoerdersband toegestopt krijgen. KDB is back.